Ein Favorit für den Sächsischen Wolf Die Stadt wollte von den Freitalern wissen, was auf der Brache entstehen soll. Nun liegen die Ergebnisse vor.

zurück Bild 1 von 2 weiter Um dieses Grundstück geht es. An der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße soll Freitals neues Stadtzentrum entstehen. Zurzeit gibt es fünf Vorschläge dafür. © Andreas Weihs Um dieses Grundstück geht es. An der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße soll Freitals neues Stadtzentrum entstehen. Zurzeit gibt es fünf Vorschläge dafür.

Diese Variante ist wohl der Favorit derjenigen, die im Frühjahr bei der Bürgerumfrage mitgemacht haben. Sie sieht relativ wenig Bebauung und viel Grün vor. Welcher Investor hinter dem Plan steckt, will die Stadt nicht sagen.

Die Entscheidung zur Zukunft des Areals am ehemaligen Sächsischen Wolf naht. Nachdem die Stadt im März und April von den Freitalern wissen wollte, was sie sich für Freitals neues Zentrum wünschen, liegen nun die Ergebnisse der Umfrage vor. Fünf Investoren hatten zuvor ihre Vorschläge für die Fläche im Rathaus eingereicht. Im Spätsommer sollen sich die Stadträte für eine Variante entscheiden. Die Sächsische Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Welche Variante ist der Favorit der Freitaler?

Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Die Stadtverwaltung hat die Umfrage zwar von einem Büro auswerten lassen, hält die Ergebnisse aber bewusst geheim. „Es sind daraus keine einfachen Antworten hinsichtlich einer Rangfolge der Konzepte ableitbar“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Im Sinne eines neutralen Auswahlverfahrens und aus Respekt vor den Investoren und Architekten sollen Ranglisten und Einzelergebnisse nicht öffentlich kommuniziert werden.“ Deswegen wurden auch die Namen der Investoren bislang nicht öffentlich genannt.

Aus Stadtratskreisen ist zu hören, dass sich die meisten Freitaler wohl für die Variante 4 entschieden haben. Diese sieht im Vergleich zu den anderen Vorschlägen relativ wenig Bebauung und viel Grün vor. An der Ecke Dresdner/Poisentalstraße soll ein kompaktes Gebäude mit einer Ladenpassage entstehen. Diese führt zur Grünfläche, wo ein kleineres Gebäude errichtet werden soll. Dort könnte ein Restaurant mit Freisitz einziehen. Auch ein Parkplatz ist vorgesehen.

Was wünschen sich Freitaler außerdem für ihr neues Zentrum?

Bei der Umfrage, die zwei Wochen lang in der Stadtbibliothek lief, konnten die Freitaler nicht nur ankreuzen, welche der vorgeschlagenen Varianten sie favorisieren, sondern auch eigene Vorschläge für die Brache machen. Was darf in einem neuen Zentrum auf keinen Fall fehlen? Wie das Rathaus mitteilt, wünschen sich viele Freitaler ein Restaurant und ein Hotel an der Stelle, aber auch Läden. „Auch eine gute Aufenthaltsqualität, Kultur- und Freizeitangebote, eine Wohnnutzung und eine gute Verkehrsanbindung sind aus Sicht der Bürger allgemein wünschenswert“, so Rathaussprecher Weigel.

Was passiert nun mit den Umfrageergebnissen?

Am Dienstag, 6. Juni, wollen sich die Stadträte mit der Rathausspitze zu einer sogenannten Klausur treffen. Dabei spielen die Umfrageergebnisse eine zentrale Rolle. Das Meinungsbild der Freitaler soll auch schon am vergangenen Donnerstag im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung diskutiert worden sein. Bei der Klausur wollen Stadträte und Rathausspitze unter anderem ausloten, welche Variante die geeignetste ist und wie diese noch verändert werden müsste.

Was halten die Stadträte allgemein von den eingereichten Vorschlägen?

Wie zu hören ist, sind die meisten Stadträte wohl recht optimistisch, dass unter den möglichen Investoren ein geeigneter gefunden werden kann. Wirklich durchgefallen ist dem Vernehmen auch lediglich Variante 2 – wahrscheinlich auch, weil die Planzeichnung sehr unbeholfen wirkt. Es ist aber davon auszugehen, dass keine der vorgelegten Varianten so umgesetzt wird wie vorgeschlagen. Einige Stadträte wollen Aspekte verschiedener Entwürfe miteinander kombinieren. Andere wünschen Details, die bislang keiner der Investoren vorgesehen hatte. Immer wieder wird dabei ein Kino genannt.

Können die Freitaler bei der Entscheidung noch einmal mitreden?

Ja, das ist geplant. Eine zweite Phase der Bürgerinformation wird im September stattfinden, teilt Rathaussprecher Matthias Weigel mit. Was genau geplant ist, steht aber noch nicht fest. Beispielsweise könnten die Ergebnisse der bis dahin gelaufenen Gespräche und Verhandlungen präsentiert werden. Im Spätsommer – also vermutlich kurz nach der Bürgerrunde – soll dann der Stadtrat über die Zukunft des Sächsischen Wolfes entscheiden. Danach schlössen sich der notwendige Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und die Durchführung des regulären Planverfahrens laut Baugesetzbuch an. 2018 könnte dann Baurecht geschaffen sein und die Arbeiten fürs neue Zentrum könnten beginnen.

zur Startseite