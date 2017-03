Fußball Ein fast volles Programm Dank des guten Wetters der vergangenen Tage: Am Freitag mussten im Kreismaßstab erst zwei Spiele abgesagt werden.

In heimischen Gefilden haben die Westewitzer Mediziner die Chance, in der Tabelle nach vorn zum Führungsduo aufzuschließen. © Dietmar Thomas

Kreisliga A Staffel Süd

Nachdem in der Vorwoche noch fünf von sechs Spielen der schlechten Witterung zum Opfer gefallen sind, sorgten der Wind und der Sonnenschein dafür, dass auf den Sportlätzen der Region das eine oder andere Spiel wie geplant stattfinden kann.

Der SV Medizin Hochweitzschen (3./20), der allerdings zwei Begegnungen im Hintertreffen ist, hat die SpG Döbelner SC II/Mochau (7./13) zu Gast. Von der Papierform her sind die Westewitzer natürlich favorisiert, doch spielt es immer eine Rolle, mit welcher Kaderqualität die Gäste anreisen. Sollte es eine starke sein, könnte es durchaus eine Überraschung geben.

Schlusslicht SG Blau-Weiß Altenhain (12./6) empfängt mit dem SV Medizin Zschadraß (4./16) eine recht ambitionierte Mannschaft, die an der Spitze des Tabellenmittelfeldes steht. Das soll aus der Sicht der Mediziner sicher so bleiben, die auf jeden Fall favorisiert auflaufen werden. Vor allem viel Einsatz verspricht die Begegnung ESV Lok Döbeln (6./14) gegen den VfB Leisnig (11./8). Die Bergstädter müssen im Kampf gegen den Abstieg wieder einmal ein paar Punkte nachlegen. Ob das in Großbauchlitz gelingt, bleibt abzuwarten. Mit dem SV Klinga-Ammelshain (15./16) und der SG Zschaitz/Ostrau II (9./11) treffen eine Mannschaft des vorderen und eine Mannschaft des hinteren Tabellenmittelfeldes aufeinander. Sollte alles seinen geregelten Gang gehen, dürften die Gastgeber die besseren Karten besitzen, dieses Spiel zu gewinnen.

Das Spitzenspiel des Spieltages Zweiter gegen Erster, BC Hartha (2./23) gegen den Hohnstädter SV (1./26) ist abgesagt. Außerdem fällt die Begegnung zwischen dem FSV Dürrweitzschen (10./11) und dem SV 29 Gleisberg (8./11) den Platzbedingungen zum Opfer.

Kreisliga B Staffel Süd

Im Unterhaus steht ein Fragezeichen hinter der Begegnung SV Medizin Hochweitzschen II (6./13) gegen die SpG Dürrweitzschen/Zschadraß II (8./9). Sollte angepfiffen werden, würde ein Sieg der Westewitzer nicht verwundern. Der SV Eintracht Sermuth II (2./20) empfängt Tabellenführer SV GW Großbothen (1./30). Die Gäste haben sich im bisherigen Saisonverlauf noch keine Blöße gegeben und das werden sie wohl auch diesmal nicht tun. Alles andere als der elfte Sieg im elften Spiel der Grün-Weißen wäre eine Überraschung. Nicht weit entfernt vom Muldenzusammenfluss trifft die SG Kössern (5./15) auf den Roßweiner SV II (9./6). Dabei sind die Gastgeber klar favorisiert. Die Partie SV Großbardau (7./10) gegen den Nerchauer SV (10./6) sollte ebenfalls die Gastgeber in der Vorhand sehen. Der Spieltag wird komplettiert von der Partie Kiebitzer SV (11./4) gegen den SV Einheit Mutzschen (3./19). Ob die unverwüstlichen Gastgeber nach den ersten Punktgewinnen seit Jahren ihrem Konto weitere Zähler hinzufügen können, ist allerdings fraglich.

zur Startseite