Ein fast vergessener Crystal-Krimi Ein rätselhaftes Drogengeschäft im Jahr 2011 sorgt nun für manche böse Überraschung in der Justiz.

Seit Ende Oktober steht ein 39-jähriger Security-Mann aus Niedersachsen vor dem Amtsgericht Dresden. © Fabian Schröder

Verteidiger Matthias Koch nimmt kein Blatt vor den Mund. Er denke darüber nach, einen oder sogar mehrere Staatsanwälte wegen Strafvereitelung anzuzeigen. Trotz klarer, belastender Aussagen seines Mandanten habe die Justiz nicht gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Niedersachsen ermittelt, ja angeblich nicht einmal ein Verfahren eingeleitet. Mögliche Ursachen dafür sind, dass es einfach verpennt wurde oder dass die Staatsanwaltschaft laufende Ermittlungen gegen den umtriebigen Rauschgifthändler nicht gefährden wollte. Vielleicht sogar beides.

Es geht um ein seltsames Drogengeschäft im April des Jahres 2011. Angeblich wurden zwei Kilo Crystal nach Tschechien verkauft. Schon das macht den Handel ungewöhnlich. Normalerweise wird Crystal aus dem Nachbarland importiert. Seit Ende Oktober steht ein 39-jähriger Security-Mann aus Niedersachsen vor dem Amtsgericht Dresden. Laut Anklage hat der Russlanddeutsche an diesem Geschäft vor fünfeinhalb Jahren mitgewirkt, indem er in der Ostra-Allee eine Tüte aus einem Gebüsch genommen und sie drei Tschechen übergeben habe. Die packten die Tüte in ihren Audi Q7 und fuhren zurück nach Tschechien. Drogenermittler der sächsischen Polizei hatten den Handel beobachtet, nachdem sie von ihren tschechischen Kollegen gebeten worden waren, den Q7 in Sachsen zu observieren. Die Beamten dachten, in der Tüte befinde sich Ephedrin, ein für die Crystal-Herstellung wichtiger Grundstoff. Zurück in Tschechien wurde das Trio gestellt – mit zwei Kilo Crystal.

Eduard L. hat die Übergabe der Tüte gestanden. Auch er sei von Ephedrin ausgegangen – der Grundstoff werde auch für Dopingmittel verwendet. L. hatte nach der Tat einige Wochen in Niedersachsen in Untersuchungshaft gesessen und ausgesagt: Sein Kumpel Eugen M., damals Inhaber eines Fitnessstudios, habe ihn gebeten, nach Dresden zu fahren und die dort bereits deponierte Tüte zu übergeben. Dafür habe M. ihm 500 Euro versprochen.

Doppelte Strafverfolgung?

Weil L. selbst für eine Beihilfe mehr als zwei Jahre Haft drohen – die Staatsanwaltschaft bleibt eisern – kämpft sein Verteidiger mit harten Bandagen. Koch wundert sich: Weder die Staatsanwaltschaft Werden in Niedersachsen, wo L. ausgesagt hatte, noch die Staatsanwaltschaft Dresden hätten gegen Eugen M. ermittelt. Dabei habe sein Mandant doch Ross und Reiter benannt. Für Koch ist das ein Fall von Strafvereitelung. Vor seiner Anzeige wolle er einen Blick in die Werdener Akten abwarten.

Fitnessstudio-Betreiber Eugen W. ist offenbar ein großer Fisch in Niedersachsen. Er wurde 2014 unter anderem wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt, sein jüngerer Bruder Alexander M. erhielt viereinhalb Jahre. Vielleicht haben sich die Ermittler bei so vielen Drogendelikten auch einfach verzettelt. Am jüngsten Prozesstag wurde bekannt, dass in der Dresdner Sache zwar nicht gegen Eugen M. ermittelt wurde, dafür gab es zwei Ermittlungsverfahren gegen L. in derselben Sache. „Doppelte Verfolgung – geht gar nicht“, sagt Verteidiger Koch. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite