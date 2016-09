Ein fast perfekter Saisonstart Die Lausitzer Füchse gewinnen auch das zweite Saisonspiel, diesmal nach Penaltyschießen. Dabei sah es nach einem 0:1 aus.

Hannu Järvenpää verfolgt gebannt das Spiel, den Stift gezückt. Der neue Füchse-Trainer hat am ersten Wochenende alles richtig gemacht und fünf Punkte eingefahren – auch mit dem nötigen „Schlachtenglück“. © Gunnar Schulze

Als die letzte Minute der ersten Saisonheimspiels der Lausitzer Füchse begann, rechnete kaum jemand im weiten Rund damit, dass es noch ein Sieg für die Lausitzer Füchse werden könnte. Die Gäste aus Kaufbeuren führten nach einem Treffer ihres Kanadiers Brandon Glacel aus der 25. Minute mit 0:1. Die Füchse waren 59 Minuten lang angerannt, hatten aber kaum Mittel gefunden, das Abwehrollwerk der Gäste zu überwinden, auch in Überzahl nicht.

Hannu Järvenpää, der finnische Trainer der Lausitzer Füchse, hatte zum letzten Mittel gegriffen und seinen jungen Torwart Konstantin Kessler zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen. Das schien nichts zu nutzen. Kaufbeuren hatte die Chance, den Puck aus dem Drittel zu befördern. Aber dann passierte es. Die Füchse fingen den Puck an der Blauen Linie ab, hielten die Scheibe im Angriffsdrittel. Die Gäste monierten, später auch deren Trainer Andreas Brockmann auf der Pressekonferenz, der Puck sei draußen und die Aktion deshalb Abseits gewesen. Aber die Schiedsrichter entschieden anders. Der Puck kam auf der linken Seite zu Roope Ranta, der die Scheibe vor das Tor spielte. Dort kam Jens Heyer, umringt von vier Abwehrspielern der Gäste, an den Puck und spielte sie volley dem Gästekeeper Stefan Vajs durch die Beine ins Tor – Riesenjubel unter den gut 2 000 Zuschauern. „Das war positiv. Wir haben nie aufgesteckt, immer weitergekämpft und an den Sieg geglaubt. Dafür sind wir belohnt worden“, sagte Järvenpää nach dem Spiel.

Es ging in die Verlängerung, die die Füchse nach einer Strafe für die Gäste in Überzahl beginnen konnten. Jetzt, mit viel mehr Platz auf dem Eis, wirkte das Spiel entkrampft, gab es viel mehr Abschlussaktionen auf beiden Seiten, wobei sich die Torhüter, die nach dem Spiel beide als beste Spieler ihrer Mannschaft geehrt wurden, als unüberwindbar erwiesen. Im Penaltyschießen traf der Füchse-Amerikaner Nick Bruneteau mit einer technisch gekonnten Finte für die Füchse. Aber Glacel glich mit einem unhaltbaren Schuss über die Stockhand des Füchse-Torwarts Konstantin Kessler wieder aus. Genauso hatte der Kanadier nach einem langen Pass schon den Treffer in der regulären Spielzeit erzielt. Füchse-Vize-Kapitän Elia Ostwald lief als Letzter an und behielt die Nerven. Nach einem Wackler schlenzte er den Puck halbhoch an Vajs vorbei ins Netz – der Jubel im Fuchsbau war riesig.

Ein Extralob vom Trainer erhielt der 19-jährige Torwart Konstantin Kessler, der sein Debüt in der zweiten deutschen Eishockeyliga gab, zwar nicht allzu oft geprüft wurde, dann aber immer zur Stelle war und auch erstaunlich viel Ruhe ausstrahlte. Wie er im Penaltyschießen dem ersten Gästeschützen, dem Finne Joona Karevaara, den Puck mit dem Schoner noch abkaufte, war schon klasse. „Konstantin war der beste Mann auf dem Eis“, sagte Järvenpää, der an seiner Mannschaft öffentlich eigentlich nur die mangelnde Chancenverwertung kritisierte. Dabei war auch zu sehen, wie schwer sich die Füchse mit ihren Angriffsbemühungen gegen die extrem defensiv eingestellten Gäste taten. Die Füchse fanden spielerisch kaum Mittel, auch wenn Einsatz und Tempo hoch waren. „Ich bin glücklich, dass wir fünf Punkte haben. Das ist gut für die Moral“, sagte Järvenpää. Am Freitag in Heilbronn und am Sonntag zu Hause gegen Frankfurt warten schon die nächsten Aufgaben.

Eine Woche Zeit, die finnische Schnellverpflichtung Taneli Maaselo (für vier Wochen als Ersatz für den verletzten Svoboda) ins Team zu integrieren.Vielleicht reicht es in Heilbronn zu noch einem Sieg – und dann zu einer vollen Eisarena am Sonntag. Die Moral der Füchse, das haben schon die ersten Spiele gezeigt, wird stimmen.

Statistik

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 2:1 n. P. (0:0, 0:1, 1:0)

0:1 Branden Gracel 24:17 (Assist Bergmann, Olsson)

1:1 Jens Heyer 59:19 (Ranta)

Penaltyschießen: Karevaara (Kaufbeuren) verschießt, Ranta verschießt / Olsson verschießt, Bruneteau trifft / Glacel trifft, Ostwald trifft

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Bruneteau, Geiseler – Ostwald, Parkkonen – Mücke, Bohac

Sturm: Lüsch, Schmidt, Ranta – Heyer, Götz, Palka – Hessler, Kubail, Warttig – Adam, Maasalo, Fischer

Kaufbeuren

Tor: Vajs

Verteidigung: Haase, Woidtke, Bergmann, Pozivil, Osterloh, Schütz

Sturm: Schmidle, Fröhlich, Ketterer, Thomas, Olsson, Laaksonen, Gracel, Pertl, Oppolze, Karevaara, Gutar, Kiefersauer

Schiedsrichter: Carsten Lehnhart

Strafen:Weißwasser 4, Kaufbeuren12

Zuschauer: 2 048

