Ein fast perfekter Premierentag Fünf Vorstellungen und 1 400 Zuschauer an einem Tag: Im Kraftwerk hat der Alltag begonnen – mit kleinen Problemen.

Premierenabend im Kraftwerk Mitte: Wer zuerst kam, konnte vorm Theater parken – oder stellte sich einfach auf die Kreuzung. © Christian Juppe

Diese Mauern wecken Erinnerungen. Für ein paar Sekunden vergisst Ernst Hirsch, dass er in Theaterschuhen steckt. Er stellt sich auf die polierten Spitzen, um die Starkstromdose berühren zu können, die in rund zwei Metern Höhe an einer Ziegelwand hängt. „Die kenne ich“, sagt der Dresdner Filmemacher. Die wuchtigen Stecker, die dicken Kabel, die habe er früher auch in seinem Studio gehabt, sagt er, als würde er den Hebel noch einmal selbst umlegen wollen. Der alte Industriecharme der Heizwerk-Ära ist noch zu spüren im neuen Theaterzentrum im Herzen der Stadt.

Die Staatsoperette und das Theater Junge Generation (TJG) stehen an diesem Sonnabend vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe im neuen Haus. Fünf Premieren stehen im Spielplan, zwei davon werden am Abend parallel gezeigt, und insgesamt haben sich mehr als 1 400 Gäste Karten gesichert. Nach dem ersten Staunen über die Ziegelsockel, die Stahlträger mit der abgeblätterten grünen Farbe und den Portalkran an der Foyerdecke wollen die Besucher schnell raus aus ihren Mänteln. „Wo ist die Garderobe“, wird immer wieder gefragt. Die Theater sind vorbereitet und haben Lotsen postiert, die die Besucher durchs Theaterneuland und zur Kleiderabgabe im Untergeschoss navigieren.

Während sich die ersten Gäste auf der Galerie mit einem Glas Sekt auf den Premierenabend einstimmen, suchen andere noch einen Parkplatz. Auf dem Wettiner Platz wird hektisch hin- und hergekurbelt. Die Kreuzung ist bereits keine mehr – mehrere Fahrer sind an Ort und Stelle stehen geblieben, haben den Motor abgestellt und flanieren durch die Theatergasse. Der fürs Theater gebaute Parkplatz im Gleisdreieck, etwa fünf Gehminuten entfernt, steht dagegen zur Hälfte leer. Die Stadt hatte extra eine Fußgängerampel an der Könneritzstraße aufbauen lassen, damit die Theatergäste die vielbefahrene Straße sicher überqueren können.

Ein Ehepaar aus Hamburg, das im Maritim eingecheckt hat, hatte Probleme, das Kraftwerk überhaupt zu finden. Weit sei der Weg nicht, wenn man wisse, wo es langgeht. „In der Stadt haben wir aber bislang keine Wegweiser gefunden“, sagten sie. Christian und Sabine Ulbrich sind zeitig gekommen und haben in einer Nebenstraße einen freien Platz fürs Auto gefunden. Vom Parkplatz an der Löbtauer Straße haben sie gehört, finden ihn aber schlecht ausgeschildert. Außerdem hätten sie vergeblich nach Tafeln gesucht, die ihnen den Weg aufs Kraftwerkgelände zeigen.

Immerhin, die Ulbrichs haben Karten. Vorm Eingang harrt ein Mann bei minus zwei Grad aus und hält den ankommenden Gästen ein Schild entgegen. „Suche Karten“, ist darauf zu lesen, einige Besucher schauen mitleidig in seine Richtung. Auch Tanja Wehling ist auf gut Glück gekommen und hofft, noch ein Ticket für die ausgebuchte Vorstellung im TJG zu ergattern. Falls es nicht klappt, will die studierte Puppenspielerin wenigstens eines loswerden, ihre Bewerbung fürs TJG. Dann hätte sich der Abend doch noch gelohnt, sagt sie.

Während in den großen Sälen die Scheinwerfer aufleuchten, fällt den Mitarbeitern ein erster Stein vom Herzen. „Wir sind zufrieden, es hat alles geklappt“, sagt Jana-Carolin Wiemer, die Sprecherin der Staatsoperette. Es habe sich gezeigt, dass die Raumplanung funktioniert, auch wenn zwei ausgebuchte Theater gleichzeitig mit ihren Vorstellungen beginnen, ergänzt TJG-Sprecher Norbert Seidel. Hier und da gebe es noch Verbesserungsbedarf, etwa bei der Ausschilderung von Garderobe und Toiletten. „Aber das sind lösbare Dinge.“Was die Kraftwerksausschilderung in der Stadt angeht, so fänden es Wiemer und Seidel schön, wenn noch Wegweiser aufgestellt werden würden. Angesprochen werden soll das in der nächsten Planungsrunde.

zur Startseite

Artikelempfehlung Ein fast perfekter Premierentag Diese Mauern wecken Erinnerungen. Für ein paar Sekunden vergisst Ernst Hirsch, dass er in Theaterschuhen steckt. Er stellt sich auf die polierten Spitzen, um die Starkstromdose berühren zu können, die in rund zwei Metern Höhe an einer Ziegelwand hängt. „Die kenne ich“, sagt der Dresdner Filmemacher. Die wuchtigen Stecker, die dicken Kabel, die habe er früher auch in seinem Studio gehabt, sagt er, als würde er den Hebel noch einmal selbst umlegen wollen. Der alte Industriecharme der Heizwerk-Ära ist noch zu spüren im neuen Theaterzentrum im Herzen der Stadt.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ein-fast-perfekter-premierentag-3568146.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: