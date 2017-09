Tischtennis – Landesliga Damen Ein fast perfekter Auftakt

Für die Damen des Döbelner SV war es ein fast perfekter Start in die neue Saison. Nachdem sich die Mannschaft am Ende der letzten Saison aus dem sächsischen Oberhaus zurückziehen musste, unterstrich sie am ersten Spieltag ihre Ambitionen, um dorthin zurückzukehren. Drei von den möglichen vier Punkten gegen den TTV Wurzen und den SV Rotation Süd Leipzig brachten die Mittelsächsinnen mit nach Hause. Am Ende gewannen sie in der Messestadt klar mit 8:3 und spielten in Wurzen 7:7 remis. Dies ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der Absteiger noch nicht einmal seine Bestbesetzung an den Start bringen konnte. Bei den Mittelsächsinnen fehlte mit Anja Böhle noch die Nummer eins. (DA/jsc)

TTV Wurzen - Döbelner SV 7:7

SV Rotation Süd Leipzig - Döbelner SV 3:8

Döbelner SV: Gückel, Dathe, Schneider, Hohlfeld.

