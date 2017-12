Ein falsches Signal Kreisrat Tilo Hönicke spricht sich gegen den Behördenneubau in Meißen aus – die Folgeschäden hat keiner berechnet.

Es gehen nicht nur 100 Arbeitsplätze weg. Das teuer sanierte Vermessungsamt steht nach dem Prestigebau in Meißen auch leer.

Tilo Hönicke ist Beigeordneter und Stadtbaudirektor in Großenhain, außerdem seit 1994 Kreisrat, mit dem Mandat der CDU.

Großenhain/Meißen. Kreisrat Tilo Hönicke (CDU) hat Landrat Arndt Steinbach und vielen Kreisräten noch einmal ins Gewissen geredet. In der letzten Sitzung des Kreistags in diesem Jahr legte er jetzt seine Meinung zum Behördenneubau für den Landkreis dar. Denn der trifft ausschließlich Großenhain, da hier knapp hundert Arbeitsplätze verloren gehen. Riesa bleibt personell betrachtet gleich aufgestellt, auch wenn innerhalb der Kreis-Gebäude umgezogen wird. Die Bereitschaft von Kreisräten aus den nicht betroffenen Orten, quer durch die Fraktionen, doch noch einen Antrag zum Stopp des Vorhabens auf den Weg zu bringen, war deshalb gering und scheiterte bereits vor der Sitzung. Der 25 Millionen teure Anbau am jetzigen Landratsamt in Meißen ist laut Behörde bereits in Planung.

Seit 2013 ist die Kreisumlage allein für Großenhain von rund 5,47 Millionen auf 6,58 Millionen in diesem Jahr gestiegen, nur um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Gleichzeitig steigen die Baukosten. Die Einschätzung, der Landkreis könne die Kosten komplett alleine stemmen, hält man in Großenhain für gewagt. Klar ist jedoch auch, den Landkreis Meißen müssen – buchhalterisch betrachtet – die 3,2 Millionen Euro, die der Freistaat Sachsen vor wenigen Jahren in die Sanierung des denkmalgeschützten Remonteplatz 7 gesteckt hat, nicht interessieren.

Dieter Wilhelm Ruf, Abteilungsleiter Portfolio beim Zentralen Flächenmanagement des Freistaates (ZFM), kennt das Problem. „Es war nicht das Geld des Landkreises und folglich gibt es keine Abschreibungen, die zu beachten sind“, so Ruf.

Aber warum hat Sachsen den Remonteplatz 7 überhaupt an den Kreis abgegeben? „Weil es aussichtslos war, für solch ein denkmalgeschütztes Objekt dieser Größe private Käufer zu finden“, sagt Dieter Ruf. Nun wiederholt sich das Prozedere auf Kreisebene. Doch der Kreis tut sich nun auch schwer, eine entsprechende Nachnutzung vorzulegen. Großenhains Oberbürgermeister Sven Mißbach hat, wie auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer, mehrfach darauf gedrungen, dass der historische Bau angemessen neu genutzt wird. Sonst wäre die Immobilie ein Fall für das jährliche Schwarzbuch der verschwendeten Steuergelder.

Entsprechend argumentierte auch Tilo Hönicke und forderte ein Umdenken bei den Kreisräten, die heute vielleicht noch glauben, sie beträfe das ja nicht. Es handele sich aber um ein grundsätzliches Verständnis von Kommunalpolitik. „An allen Ecken muss gespart werden“, sagte er im Kreistag. „Schülerbeförderung, Schulen, Kindertagesstätten und Infrastruktur – das Geld in ein neues Verwaltungsgebäude zu investieren, das muss ja nun wirklich nicht sein.“ Er sei nach dem knappen Beschluss für den Behördenneubau von so vielen Bürgern gefragt worden, ob die Kreisräte überhaupt noch wüssten, was ihre Aufgabe sei? Für Hönicke ist dieser Schritt daher genau das falsche Signal an die Bürger des ländlichen Raumes. Eine Auffassung, in der er sich mit dem neuen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) eins weiß.

Der hatte erst Ende November auf seiner Tour durch Nünchritz und Großenhain und im Gespräch mit CDU-Mitgliedern in den Ortsverbänden betont, wie wichtig es sei, den ländlichen Raum zu stärken. Im Klartext: Kein weiteres Ausbluten des Ländlichen durch Gebietsreformen und die Politik der „Leuchttürme“. In alten Bundesländern wie Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird genau das gerade umgesetzt. Hier werden Behörden bewusst aufs Land umgesiedelt, um kleinere Städte wieder zu beleben. Allerdings: Die Vereinbarung der beiden Altkreise Meißen und Riesa-Großenhain aus dem Jahr 2008 hat Landrat Arndt Steinbach eingehalten. Bis Ende 2016 galt unter anderem die Zusage, die Ämterstruktur nicht anzutasten. Die Frist ist schlicht abgelaufen – so wie einst beim Großenhainer Krankenhaus.

