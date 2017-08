Ein Fahrrad gegen die Einsamkeit Mit 81 Jahren schwingt sich Gerhard Fischel wieder auf den Sattel. Was für seine Generation untypisch zu sein scheint, setzt dieser Mann in die Tat um.

81 Jahre alt und noch lange nicht müde: Gerhard Fischel hat noch viel vor mit sich und der Johannstadt. © Rene Meinig

„Meine Freunde raten mir, den Führerschein abzugeben“, sagt Gerhard Fischel. Dieser Ratschlag gab den Startschuss für sein nächstes Projekt: Der 81-Jährige setzt sich wieder aufs Fahrrad. Den Gang zum Arzt oder zum Supermarkt wolle er niemandem anders überlassen. Schließlich weiß der Vater dreier Kinder, was und wie er etwas bewältigen kann.

In seiner kleinen Wohnung liegen verteilt immer wieder bedruckte Blätter. Mal ist eine Rechnung dazwischen und mal eine Geschichte, die er vor Kurzem in seinen Laptop getippt hat. Er schreibt gerne über das Leben und die Menschen, die ihn bewegen. Was auf den ersten Blick leicht chaotisch erscheint, entpuppt sich beim zweiten Hinschauen als Charakterzug eines kreativen Mannes. Denn „Alter schützt nicht vor Kreativität“, so Fischel. Und genauso wenig schützt ihn das Alter vor der Planung des Fahrradprojektes.

Aus diesem Grund soll das Fahrrad auch mit Stützrädern ausgestattet sein, damit die nötige Sicherheit auch im Straßenverkehr gegeben ist. Das wäre schließlich auch der Grund, weshalb er seinen Führerschein abgibt – es sei sicherer für ihn und die anderen Verkehrsteilnehmer.

Außerdem spart er durch sein Vorhaben einiges an Geld. Geld, welches er sonst für sein Auto hätte ausgeben müssen. So kann der Senior einiges in sein geplantes Ziel investieren. Das Fahrrad soll jedoch nicht nur für ihn als Transportmittel zur Verfügung stehen. Es wird zum Treffpunkt verschiedenster Menschen. Wer es braucht, kann es benutzen. Verständigt wird sich dabei über ein Flatrate-Telefon.

Mit dieser Idee ist das Fahrrad ein Schlüssel gegen die Einsamkeit im Alter. Das ist für Gerhard Fischel sehr wichtig. Gerade im Alter sei es wesentlich, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten und so gegen das Alleinsein zu kämpfen.

Das Leben ist viel zu schön, um alleine zu Hause zu sitzen. Das sieht auch der 81-Jährige so. Er trifft sich mit Menschen jeden Alters und verschiedener Nationen im Internationalen Garten in Johannstadt, verteilt dort Rosen an seine Mitstreiterinnen und besucht einen Debattierklub. „Ich werde mich noch ein bisschen mit meiner Muskelkraft durch die Gegend bewegen“, sagt er. Da können auch die Knie etwas wehtun. Aufs Fahrrad setzt sich Gerhard Fischel gerne – aber natürlich ohne elektrischen Antrieb.

