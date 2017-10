Ein Extrazimmer für die Schulbergstrolche Die Sanierung der Kita ist fast beendet. In der Grundschule wird ein neues Raumkonzept umgesetzt. Das braucht Zeit.

Planerin Annette Fischer (rechts) erklärt den Mitgliedern des technischen Ausschusses die Gestaltung der Kita Schulbergstrolche. Während die Kinder schon in ihre Räume einziehen konnten, wird im Nordflügel noch monatelang gebaut. Durch Ständerwerk, wie in den Sanitärräumen ist die Aufteilung der Zimmer bereits teilweise erkennbar. © Dietmar Thomas

In großen bunten Buchstaben haben die Erzieherinnen der Kita Schulbergstrolche ein neues Türschild geschrieben. Das hängt am Hintereingang der Waldheimer Grundschule, in dessen Erdgeschoss die Kita untergebracht ist. Die Kitakinder sind die Ersten, die vor wenigen Tagen in ihre neuen Räume einziehen konnten. Betreten können sie diese aber nur von der Rückseite der Schule aus. Denn die Sanierung des Nordflügels der Grundschule wird noch viele Monate dauern und dadurch der reguläre Eingang gesperrt bleiben.

„Bei der Gestaltung der Kitaräume haben wir die Erzieherinnen mit eingebunden“, erklärt Planerin Annette Fischer den Mitgliedern des technischen Ausschusses. Die sehen sich den Baufortschritt der Schule vor Ort an. Das sei bei größeren Baustellen immer so, erklärt Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauamt. So können die Stadträte besser nachvollziehen, wenn sie für ein Projekt Nachträge beschließen sollen oder sich bei dem Vorhaben Veränderungen ergeben. Außerdem lobte Wittig die Zusammenarbeit mit den Baufirmen, die so gut laufe, wie auf kaum einer anderen Baustelle der Stadt.

Die Räume der Kita befinden sich an derselben Stelle wie bisher, aber es gibt einen mehr. „Die Kita hatte sich gewünscht, ein großes in zwei kleinere Gruppenzimmer zu teilen“, so Annette Fischer. Beide haben jetzt vom Flur her separate Eingangstüren. Innen gibt es zwischen beiden Räumen einen großen Durchgang. „Dort wird noch eine Schiebetür eingebaut, so dass die Zimmer separat, aber auch gemeinsam genutzt werden können“, so die Planerin. Ebenfalls auf Bitten der Erzieherinnen wurde der textile Bodenbelag in den Gruppenräumen durch einen wischbaren ersetzt. Der Boden im Flur, alle Türen und die Einrichtung der Sanitärräume wurden erhalten. In den Gruppenzimmern gibt es aber neue Waschbecken, die Elektrik wurde erneuert und in der Decke LED-Beleuchtung eingebaut. Die Möbel in der kleinen Küche sind etwa 20 Zentimeter niedriger als normal. So können die Mädchen und Jungen dort leichter mithelfen.

Heizkörper mit abgerundeten Ecken

Während in der Kita nur noch wenige Restarbeiten nötig sind, ist der Nordflügel der Grundschule noch eine Großbaustelle. In allen Räumen fehlen Deckenplatten. „Zum Verlegen der Elektroleitungen mussten wir die Decken öffnen“, erklärt Annette Fischer. Durch die Rasterdecken sei das unproblematisch. Die Platten werden wiederverwendet und es gibt noch Reserven, so dass keine neuen gekauft werden müssen. In den Räumen der Schule werden alle Leitungen unter Putz verlegt und Heizkörper mit abgerundeten Ecken eingebaut. Beim Verlegen der elektrischen Leitungen werden auch schon alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass die normalen Tafeln einmal durch interaktive ersetzt werden können. Anders als in der Kita hat sich die Schulleitung gewünscht, dass es in den Räumen Teppich- und nur auf den Fluren und in Garderoben wischbaren Belag gibt.

In der ersten Etage demonstriert die Planerin das neue Raumkonzept. Nach diesem sind jeweils eine Garderobe, ein Gruppenraum und ein Klassenzimmer miteinander verbunden. Wie in der Kita können auch hier die beiden großen Räume getrennt oder gemeinsam genutzt werden. Die Dreierkombination wird für jede Klasse ab der Klassenstufe Zwei geschaffen. „Für die ersten Klassen gibt es ein anderes Konzept. Sie brauchen größere Gruppenräume, weil sie im Hort noch schlafen“, so die Döbelner Planerin.

An mehreren Stellen im Erdgeschoss der Schule gab es zum Beginn der Sanierung Probleme mit Feuchtigkeit. „Die haben wir im Griff“, so Michael Wittig. Im Hof der Grundschule war vor längerer Zeit ein neuer Abwasserkanal verlegt worden, an den die Fallrohre der Schule angeschlossen werden sollten. „Das ist aber nie passiert“, so Wittig. Das Wasser sei weiter von den Fallrohren in den alten Kanal geflossen, der aber einige Schadstellen habe, wodurch die Nässeschäden an den Mauern der Schule entstanden seien. Inzwischen sei ein Nebenkanal verlegt und die Fallrohre dort eingebunden worden. „Das war die kostengünstigere Variante“, so der Fachbereichsleiter.

Hinter Ziegelwand war es feucht

In zwei Räumen im Erdgeschoss gibt es noch große Aussparungen in den Außenwänden. Dort waren die Heizkörper befestigt. Bei deren Demontage hatten die Handwerker festgestellt, dass es große Lücken zwischen den Ziegeln gibt und sich dahinter ein breiter Hohlraum zur Außenwand aus Bruchsteinen befindet. Dort war es ebenfalls feucht. Zwar seien diese Bereiche schon gut ausgetrocknet, „trotzdem werden wir in der kalten Jahreszeit zusätzlich einen Trockner in die Räume stellen, bevor im nächsten Jahr die Ziegelwand wieder aufgebaut wird“, so Annette Fischer.

Bis Dezember 2018 soll die Neugestaltung und Sanierung des Nordflügels abgeschlossen sein. Dafür sind Gesamtkosten von mehr als einer Million Euro veranschlagt. 546 000 Euro Fördermittel kommen aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“, in das Geld von Bund, Land und Kommune fließt. Im Sommer kommenden Jahres wird sich der Ausschuss erneut in der Schule umsehen.

