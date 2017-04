Ein Erlebnis des Glaubens Junge Christen tragen eine Nacht lang ein Kreuz durch die Orte um Radeberg. Dieser Weg ist Symbol und Glaubenserfahrung zugleich.

65 junge Christen waren in der Wachauer Kirche aufgebrochen. 37 von ihnen kamen an der letzten Station in der Großerkmannsdorfer Kirche an. © Bernd Goldammer

Die Wachauer Kirche war Gründonnerstagabend gut gefüllt. Konfirmanden hatten dort ihren großen Auftritt. Sie waren gebeten worden, einen Bibelspruch für ihre bevorstehende Konfirmation auszuwählen und den Zuhörern zu erklären warum sie sich dafür entschieden haben. Für die Besucher war das sehr spannend. Die Konfirmanden offenbarten ihre Glaubensansichten. Die Glaubenserfahrungen hingegen lagen noch vor ihnen. Gemeinsam trugen sie ein Kreuz durch die Nacht. Es war ein Kreuzweg vom Verrat, Festnahme, brutalstmögliche Demütigung, grauenvoller Tod am Kreuz, an dessen Ende die Auferstehung am dritten Tage stand.

Von Wachau liefen sie nach Seifersdorf. Schönborn und Liegau-Augustusbad waren die nächsten Stationen. Nach Mitternacht beteten sie in der Radeberger Stadtkirche, ehe sie sich auf den Weg nach Kleinwolmsdorf machten. Letzte Station war die Großerkmannsdorfer Kirche.

Müdigkeit war ihnen nicht anzusehen. Entdeckerfreude und das gemeinsame Glaubenserlebnis überlagerte alles und wollte verarbeitet sein. Dabei half die Begegnung mit Bibelzitaten, Glaubenserzählungen und die musikalische Begleitung von Jochen Sobe und den gemeindepädagogischen Mitarbeitern des Kirchspiels Radeberger Land.

