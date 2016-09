Ein Erbe für den Barkas Die Stannewischer Feuerwehr kann ihr 46 Jahre altes Fahrzeug ausmustern. Der Ersatz ist neu und kommt aus Görlitz.

Kultstatus genießt der Barkas der Wehr in Stannewisch längst. Doch bei Einsätzen ist Geschwindigkeit gefragt. Für die soll ab 2017 ein MAN sorgen. © André Schulze

Acht Monate noch, maximal zehn – so lange haben die Feuerwehrleute in Stannewisch Zeit, um sich von einem alten und verdienten Kameraden zu verabschieden. Denn im nächsten Jahr kann ihr Barkas endlich in den Ruhestand rollen. Als der Kleinbus vor 46 Jahren im volkseigenen Barkas-Werk gebaut worden ist, hieß Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt. Das Fahrzeug ist älter als mancher Kamerad.

Das wird das neue Tragkraftspritzenfahrzeug nicht von sich behaupten können. Am Montag will Stadtwehrleiter Steffen Block den Auftrag an die Firma Brandschutztechnik Görlitz verschicken, damit diese einen MAN-Transporter nach den Bedürfnissen der Stannewischer Kameraden herrichten können. Bis zum nächsten Sommer soll der Wagen fertig sein. „Das könnte noch ein Geschenk zum Stadtfest werden“, sagt er.

Einen Fördermittelbescheid für das Fahrzeug hat Niesky bereits erhalten. Sechzig Prozent der Kosten übernimmt der Freistaat. Insgesamt haben sich bei der bundesweiten Ausschreibung zwei Bieter um den Auftrag bemüht. Doch für Görlitz habe aus Sicht von Stadtwehrleiter Steffen Block nicht nur der günstigere Preis, sondern auch die zwei Monate schnellere Lieferzeit sowie die Nähe gesprochen. Denn bei Reparaturen ist es bis an die Neiße nicht weit. Der zweite Bieter, der den Auftrag nicht erhalten hat, stammt aus Rendsburg bei Flensburg in Schleswig-Holstein.

Das neue Fahrzeug in Stannewisch soll die Feuerwehr Niesky nun insbesondere bei der Bekämpfung von Waldbränden unterstützen. Bei der Auswahl des Transporters ist darauf geachtet worden, dass er mit Aufbau nicht schwerer als siebeneinhalb Tonnen ist. „Somit dürfen es alle Kameraden fahren“, erklärt Steffen Block. Die Stannewischer Kameraden haben die Entscheidung zufrieden zur Kenntnis gekommen. In der Vergangenheit haben sie im Stadtrat mehrmals vorgesprochen, um auf ihre schlechte Ausstattung hinzuweisen. Mit Erfolg. Niesky hat in den zurückliegenden Jahren ein neues Feuerwehrhaus in dem Ortsteil gebaut und bestellt nun das neue Fahrzeug. „Ich hoffe, dass wir das Thema Stannewisch nun abschließen können“, resümiert der stellvertretende Oberbürgermeister Frank Mrusek versöhnlich.

Ein Problem aber gibt es in Stannewisch noch. Die Zahl der Kameraden ist dort so gestiegen, dass im neuen Haus die Zahl der Spinde nicht ausreicht.

zur Startseite