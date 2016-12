Ein engagierter Bärensteiner Ohne Helmut Richter wären große Teile der Stadtgeschichte noch im Dunkeln. Dafür bekam er eine besondere Ehrung.

Hier steht Helmut Richter in der Heimatstube Bärenstein mit dem Wappentier des Altenberger Stadtteils. Der engagierte Heimatforscher wurde im Landtag für seine ehrenamtliche Arbeit gewürdigt. © Egbert Kamprath

Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) und Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) haben kurz vor Weihnachten ehrenamtlich aktive Sachsen zu einer Würdigung in den Landtag eingeladen. Unter den 52 geladenen Gästen war auch Helmut Richter aus Bärenstein. Er engagiert sich seit Jahrzehnten im öffentlichen Leben des Altenberger Stadtteils.

Derzeit bereitet er einen Rundweg zum Thema Bergbau auf der Sachsenhöhe bei Bärenstein vor. Dafür hat er sich schon vor Ort mit Experten getroffen und acht Informationstafeln ausgearbeitet. Vier Tafeln sind schon fertig, vier sind noch in der Produktion. „Ich hoffe, dass der Rundweg nächstes Jahr abgeschlossen wird“, sagt Helmut Richter.

Es wäre ein weiteres Ergebnis seiner langjährigen Arbeit als Erforscher der Heimatgeschichte. Seit 1985 ist Helmut Richter als Ortschronist in Bärenstein tätig. Dank seiner unermüdlichen Arbeit besitzt die Stadt eine bestens recherchierte Chronik, die schon in der zweiten Auflage vorliegt. Viele weitere heimatgeschichtliche Veröffentlichungen stammen aus seiner Feder, wie die Festschrift „550 Jahre Geising“ oder die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Bärenstein. 1990 gehörte Helmut Richter zu den Gründern des Heimatvereins in Bärenstein und ist bis heute ein sehr aktives Mitglied, wie Ingrid Bobe, die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Bärenstein, informierte .

Seit 1998 betreibt Helmut Richter zielstrebig Aufbau und Einrichtung der Bärensteiner Heimatstube. Zunächst war diese in der Patronatsloge in der Kirche untergebracht. 2014 hat sie eine neue Heimat gefunden in der Ortsverwaltung Bärenstein in den Räumen, wo früher die Sparkasse war. Hier ist die Ausstellung auch der Öffentlichkeit zugänglich.

Dabei hat sich Helmut Richter auch in Notsituationen engagiert. Ein Kraftakt war die Bergung des Eisenbahnarchives aus dem Keller des Bahnhof Bärensteins nach dem Hochwasser 2002. Bei seinen Recherchen in Archiven hat er wichtige Erkenntnisse gewonnen. So hat er eindeutig festgestellt, dass das Gründergeschlecht der Stadt Bärenstein „von Bernstein“ aus der Schweiz stammte. Er hat die lange verschollenen Urkunden der vereinigten Innungen der Stadt, das Lehnbuch von 1702 und das Original einer Karte unserer Region von 1684 mit den eingezeichneten Gruben des Bergbaus ausfindig gemacht. „Auch die Korrektur der falschen Monatsangabe im Testament der Gräfin Cosel für das Schlossarchiv Stolpen erfolgte durch Helmut Richter“, berichtet Ingrid Bobe. Zurzeit ist Helmut Richter im Auftrag der Stadt Altenberg im Chronik-Archiv in Geising eingesetzt. Dort überträgt er alte Dokumente, wie Grundbuchakten des Amtsgerichtes Altenberg, in eine heutige Schrift.

Federführend war Richter auch für die Festumzüge anlässlich der Bärensteiner Stadtfeste verantwortlich und fast zwanzig Jahre lang war er für seinen Ort aktiv in der Kommunalpolitik. Von 1990 an war er Stadtrat in Bärenstein und von 1994 an bis zur Eingemeindung nach Altenberg stellvertretender Bürgermeister. Auch in Altenberg blieb er noch aktiv als stellvertretender Ortsvorsteher und Stadtrat in Altenberg bis 2008. „Für diese Arbeiten gebührt Helmut Richter unser allergrößter Dank“, sagt Ingrid Bobe. (SZ/fh)

