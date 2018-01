Ein Empfang für Ottendorf? Viele Gemeinden im Rödertal begrüßen mit den Bürgern das neue Jahr. Kehrt auch Ottendorf zu dieser Tradition zurück?

Ottendorf-Okrilla. Die Bürgermeister von Wachau und Arnsdorf haben bereits zum Neujahrsempfang geladen und auch Gerhard Lemm möchte an diesem Sonntag gemeinsam mit den Radebergern auf das neue Jahr anstoßen. Doch was ist eigentlich mit den Ottendorfern? Gefeiert wird hier bedauerlicherweise schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das soll sich aber ändern.

Grundsätzlich gab es auch in Ottendorf-Okrilla früher einen Neujahrsempfang. „Diese Tradition hatte ich von meinem Vorgänger bei Amtsantritt übernommen“, erzählt Bürgermeister Michael Langwald. 2007 hatte er dann – so wie es heute in vielen Gemeinden üblich ist – besonders engagierte Bürger geehrt. Doch dann kam 2009 die Wirtschaftskrise und die Großgemeinde musste sparen. „Ich erinnere mich noch heute an die Kosten für den Empfang, weil ich sie damals ständig hoch und runter rattern musste“, erklärt Langwald. Gefeiert wurde in der Turnhalle an der Blöße. 5 000 Euro waren nötig, um die Sonderaufgaben des Bauhofs, wie Reinigung und Einrichten der Turnhalle, zu bezahlen. Weitere 5 000 Euro fielen für Essen, Getränke und weitere Dienstleistungen an. Geld, das die Gemeinde letztlich nicht mehr aufbringen konnte. Der Neujahrsempfang musste eingestellt werden.

Doch mittlerweile ertönt immer wieder der Ruf nach einer Neuauflage. So fragte jüngst Linken-Gemeinderat René Edelmann beim Bürgermeister an, ob es 2018 nach jahrelanger Abstinenz einen Empfang geben würde. Dem Vorschlag steht Michael Langwald auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung offen gegenüber und signalisiert Bereitschaft, einen solchen Empfang durchzuführen. „Einen Neujahrsempfang wird es natürlich nicht mehr geben. Aber vielleicht einen Herbst-Empfang“, so das Gemeindeoberhaupt. Ob dies gewünscht ist, müsse bald entschieden werden, um Vorbereitungen treffen zu können. Deshalb betont er: „Es wird demnächst eine Entscheidung geben.“ (ste)

