Ein Elberadweg – neun Jahre Es gibt inzwischen eine riesige Mauer in Heidenau am Fluss – undurchlässig und doch transparent.

Mauer mit Fenster: Der Hochwasserschutz hat den Elberadewg in Heidenau deutlich verändert. © Fotos: Stadt Heidenau

Finde drei Unterschiede: Okay, auf dem rechten Foto sind keine Menschen. Aber das hat auch seine Ordnung, denn der Elberadweg an der Heidenauer Villa Else ist derzeit gesperrt – wegen des weiteren Baus der Hochwasserschutzmauer, die es nämlich auf dem linken Foto vom September 2008 noch nicht gab. Und das ist der größte Unterschied zwischen den zwei Aufnahmen. Damit die Gäste des Biergartens auch künftig was sehen, wurden die Schaufenster in die Mauer gebaut und es gibt eine, derzeit noch gesperrte Verbindung zum Weg. Bis Ende August wird die Mauer zwischen Papiertechnischer Stiftung, sie befindet sich neben der Villa Else, und der Papierfabrik gebaut. Dann folgen die 800 Meter zwischen Hafenstraße und Anschluss Naumannstraße. Erst Ende 2018 wird der Elberadweg nach drei Jahren komplett frei und die 2,5 Kilometer lange Schutzmauer fertig sein. Die Schilder mit den Angeboten stehen jetzt übrigens auf der Seite zur Pirnaer Straße. (SZ/sab)

zur Startseite