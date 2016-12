Ein Eisloch und drei Punkte Nach langer Verzögerung gewinnen die Lausitzer Füchse gegen den EHC Bayreuth.

Hier hatte der Bayreuther Martin Heider (links) ausnahmsweise die Nase vorn. Sonst aber zeigte sich Dennis Palka (rechts) aufseiten der Lausitzer Füchse sehr agil. Überhaupt konnte die zweite Reihe am Freitagabend überzeugen. © Thomas Heide

Weißwasser. Das Thema des Abends war am Freitagabend nicht die Leistung der Lausitzer Füchse gegen den EHC Bayreuth Tigers, wobei am Ende einer ungewöhnlich langen Eishockeynacht drei wertvolle Punkte für die Lausitzer zu Buche standen.

Für viele Diskussionen sorgte vielmehr ein Loch im Eis, das sich nach drei Minuten im Bullykreis der Gäste auftat. Für Wortwechsel war auch reichlich Zeit, dauerte es doch mehr als eine Stunde, ehe das Spiel fortgesetzt werden konnte. Vorher war die unpässliche Stelle beinahe touristischen Attraktion geworden: Schiedsrichter und auch die Trainer blickten immer wieder in den kleinen Abgrund. Die Fans nahmen es mit Glühwein und Humor.

Als es wieder los ging, hatten die Füchse eine Überzahl, wussten damit aber nicht viel anzufangen, bis kurz vor Ablauf der Strafzeit Parkkonen abzog. Die Scheibe wurde noch abgefälscht und landete am Pfosten. Die Mannschaften kamen danach nicht richtig in Gang, einen Spielfluss suchte man vergebens. Trotzdem ging im Duell der ehemaligen Kooperationspartner gewissermaßen der Altmeister in Führung. Nach 13 Spielminuten, fast eineinhalb Stunden nach dem Anstoß, traf Jeff Hayes nach schöner Kombination mit Jakub Svoboda. Mit etwas Glück tunnelte er Johannes Wiedemann, der sich auf dem Lausitzer Eis zwar bestens auskennt, aber so ein spontanes Loch auch noch nicht erlebt hatte. Zwei Jahre stand Wiedemann für Weißwasser im Tor. Am Freitag hatte dort wieder Maximilian Franzreb seinen Arbeitsplatz. Und hielt seinen Kasten bis zur Pause sauber. Dass, obwohl Haudegen Dominik Bohac inzwischen in der Verteidigung fehlte. Nach einem überharten Foul gegen André Mücke – der Bad Muskauer musste medizinisch behandelt werden – hatte sich Bohac einen Faustkampf mit dem Übeltäter Sergej Stas geliefert und bekam wie sein Kontrahent eine Spieldauerstrafe aufgebrummt.

Zerfahren und bisweilen ruppig ging es im zweiten Abschnitt weiter. Die Gäste lauerten auf Konter und warfen sonst vor allem ihre robuste Gangart in die Waagschale, die den Füchsen zwei Überzahlgelegenheiten einbrachte. Die allerdings blieben liegen, ebenso wie die anderen Gelegenheiten, die sich Weißwasser eher erarbeitete denn erspielte. Jeff Hayes blieb weiter auffällig und torgefährlich und bereitete die beste Lausitzer Chance vor. Nach seinem Abschluss bot sich Elia Ostwald eine Nachschusschance ins leere Tor – aber der Verteidiger zielte daneben.

Sehr präsent war auch die zweite Reihe, Dennis Palka und Thomas Götz wirkten zu später Stunde im Fuchsbau sichtlich bemüht. Die Belohnung bliebt aber auch für sie aus, sodass die Partie aus Sicht der Heimmannschaft unnötig spannend blieb. Denn alles andere als ein Sieg der Hausherren wäre zu dem Zeitpunkt unverdient gewesen.

Das langersehnte und längst überfällige zweite Tor für Weißwasser erzielte nicht zufällig Dennis Palka. Dabei standen sich die Gäste allerdings selbst im Weg, kamen mit der Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel sondern legten für den Füchsestürmer auf. Der bewahrte die Ruhe und bedankte sich mit dem erlösenden 2:0.

Die Dominanz der Lausitzer war ungebrochen, und dann war da noch der Mann, bei dem im Augenblick fast alles klappt. Swoboda spielte einen Pass vor das Tor, Jeff Hayes spurtete hinein und machte sich ganz lang. Perfekt verlängerte er die Scheibe in die lange Ecke. Nach der sicheren Führung erlaubte sich die dritte Reihe noch einen Lapsus, den Bayreuth zum Ehrentreffer durch Martin Heider nutzte. Für den Schlusspunkt sorgte Dennis Swinnen, Manchen Fan dürfte es erleichtern, dass der zuletzt glücklose Angreifer einmal wieder traf. Parkkonen hatte wieder nur den Pfosten getroffen, der Abpraller gelangte zu Swinnen, der wenig Mühe mit dem 4:1 hatte.

