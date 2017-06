Ein Eis wie in Bella Italia Ein historischer Eiswagen sorgt in der Turmvilla in Bad Muskau für Erfrischung. Auch mit ungewöhnlichen Kreationen.

Gute Laune wie in Bella Italia verbreitet der Eiswagen in der Turmvilla. Koch Ronny Jesche (li.) und Hotelmanager Sandro Reichel überraschten Veronika Müller mit einem Eis. © Joachim Rehle

Ananas-Basilikum. Eine Kreation, die so bekannt noch nicht, aber sehr erfrischend für den Gaumen ist. Die Idee dazu hatte das Küchenteam aus der Turmvilla in Bad Muskau. Die Eismanufaktur von Christian Gruner in Uhyst hat daraus ein Fruchteis gemacht. „Ananas-Minze gab es schon. Wir wollten einen Extra-Kick“, verrät Hotelmanager Sandro Reichel, der selber ein großer Eisfan ist. Einiger Anläufe habe es jedoch bedurft, bis die Rezeptur stimmte. Daraufhin folgte ein Test, und der kam richtig gut an, erzählt er. Seither ist das Ananas-Basilikum-Eis in der Turmvilla zu haben.

Veronika Müller blieb mit ihrem Erdbeereis lieber bei einer traditionellen Sorte. Die Urlauberin aus Wolfsburg war mit ihrem Mann Lothar für einige Tage nach Bad Muskau gekommen, um sich den Park anzuschauen, die Ausstellung im Schloss und manches mehr. Nach einer Fahrradtour kam das leckere Fruchteis am Nachmittag im Garten der Turmvilla zur Abkühlung genau richtig.

Verkauft wird es übrigens aus einem historisch anmutenden Eiswagen heraus. „Wir wollten keine Standardeistheke, wie sie jeder hat, sondern waren auf der Suche nach einer ansprechenden Optik, wie sie in den Garten der Turmvilla passt“, erzählt Sandro Reichel. Bei einem italienischen Hersteller wurde man fündig. In dem Eiswagen, wie es ihn in Bella Italia zuhauf gibt, haben acht Sorten Eis Platz. Neben den beliebten Standardsorten sind das aktuell Mohn-Marzipan, Heidelbeer-Schmand, Quark-Karamell. Oder eben das Ananas-Basilikumeis, welches es nur in der Turmvilla gibt. „Die Standardesser werden bei Vanille, Schoko und Erdbeer bleiben“, ist sich Sandro Reichel sicher. Es gebe aber etliche Gäste, die neugierig auf den Geschmack neuer Sorten sind. Und diese werden in der Eismanufaktur in Uhyst ganz frisch für die Turmvilla produziert. Nicht ausgeschlossen, dass da noch die eine oder andere ungewöhnliche Eigenkreation der Küchencrew hinzukommt. Seit dem Winter bezieht die Turmvilla ihr Eis aus Uhyst. Bewusst habe man sich dafür und gegen die großen industriellen Hersteller entschieden. „Wir setzen auf Regionalität, was sich auch in unserer Speisekarte widerspiegelt“, begründet Sandro Reichel.

Den Eiswagen nimmt das Team der Turmvilla mit, wenn es bei Veranstaltungen anderswo das Catering ausrichtet. Man kann den Wagen aber auch mieten für Familien-, Betriebs- und andere Feiern.

