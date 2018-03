„Ein einmaliges Programm“ Mit der Schließung des Stahlbaus steht das traditionelle Freyler-Konzert vor dem Aus. Die Macher schauen nach vorn.

Einmalig in Riesa: das traditionsreiche Freyler-Konzert, hier ein Foto aus dem Jahr 2003. © Schröter (Archiv)

Riesa. Dutzende Orchestermusiker, Hunderte festlich gekleidete Zuhörer – und ringsum Maschinen und Stahlteile: Die Atmosphäre bei den Freyler-Konzerten ist einzigartig. Diesen Sommer allerdings wird der Riesaer Kultur-Höhepunkt zum letzten Mal ausgerichtet: Mit der Schließung des Freyler-Stahlbaus fällt das Traditionskonzert künftig weg (SZ berichtete).

Carola Gotthardt bedauert das ganz besonders. „Viele Besucher schätzen das Ambiente. Manch Zuschauer geht nur in dieses Konzert – dort trifft man nicht nur die klassischen Konzertgänger“, sagt die Geschäftsführerin der Elbland Philharmonie Sachsen. Sie hat von dem bevorstehenden Aus für die Reihe aus der SZ erfahren. Wie es damit weiter gehen könnte, sei noch offen. „Früher gab es auch von anderen Unternehmen Interesse, so eine Veranstaltung durchzuführen“, erinnert sich Carola Gotthardt. So gab es 2014 etwa ein Projekt der Landesbühnen Sachsen nebenan bei Feralpi – unter dem Motto „Wurzeln aus Stahl“.

Bislang habe man noch nicht mit anderen Unternehmen gesprochen. Die städtische Tochtergesellschaft FVG als Veranstalter müsse selber überlegen, ob sie den Aufwand stemmen könne: Schließlich müsse man solch eine Halle immer erst als Konzertsaal herrichten – mit dem Aufbau einer Bühne, dem Aufstellen von 600 bis 800 Stühlen, der Anmietung der Tontechnik. „Das ist jedes Mal ein Kraftakt.“

Die Freyler-Konzerte seien nach mehr als 20 Jahren allerdings legendär: „Da haben wir tolle Sachen auf die Bühne gebracht: von schweren Schostakowitsch-Sinfonien über Beethovens Neunte bis hin zu Auftritten von Tom Pauls“, sagt Carola Gotthardt. Das habe mit Freyler stets gut geklappt. „Das Unternehmen lud immer viele überregionale Gäste ein. Da konnte es passieren, dass man später auch außerhalb des Landkreises von Politikern oder Unternehmern drauf angesprochen wurde“, erinnert sich die Chefin der Elbland Philharmonie. „Schade, dass es damit zu Ende geht. Aber ich bin guter Hoffnung, dass sich irgendeine Lösung finden wird.“

Bei der FVG bedauert man, dass Freyler den Geschäftsbereich Stahlbau in Riesa schließt – zumal sich das traditionelle Saisonabschluss-Konzert der Elbland Philharmonie zu einer festen Größe etabliert habe. „Zum einen bietet die Location einen charmanten Standort für ein klassisches Konzert in der Industriehalle“, sagt FVG-Sprecher Tobias Czäczine. „Zum anderen wurde die Akustik stets sehr gelobt.“ So würden dort die klassischen Werke bis zu den hintersten Plätzen gut klingen. Hinzu komme ein einmaliges Programm, das nur an diesem einen Tag gespielt wurde.

„Die Kombination dieser Faktoren hat das Freyler-Konzert zu einem festen Bestandteil in Veranstaltungskalender der FVG und der Stadt werden lassen“, sagt Tobias Czäczine. Die Veranstaltung sei auch im Vergleich zu den Konzerten in der Stadthalle Stern sehr gut besucht. „Das Orchester konnte dabei vor einem konstant großen Publikum auch viel Eigenwerbung betreiben“, sagt der FVG-Sprecher. Schließlich seien die Konzertbesucher Jahr für Jahr nicht nur aus Riesa und dem Umland, sondern auf Einladung von Freyler auch von weiter her gefolgt: Das sei gut für den Bekanntheitsgrad der Stadt, des Orchesters und der FVG gewesen.

Prinzipiell sei man als Veranstalter an der Fortsetzung dieses Sommerkonzertes interessiert. „Allerdings ist es für uns schwierig, auf Anhieb einen neuen Standort vorzuschlagen“, sagt Tobias Czäczine. Dafür müssten zunächst Gespräche mit Unternehmen aus der Region geführt werden, die Interesse haben, diese Veranstaltung zu unterstützen und in ihren Häusern auszurichten. Ebenso müsse vorher eine genaue Kosten-Nutzen-Kalkulation durchgeführt werden: Die Veranstaltung solle für alle Beteiligten auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis stehen.

Karten für das Freyler-Konzert am 23. Juni zum Preis von 21 Euro (Schüler/Studenten 6 Euro), Vierer-Karte 65 Euro) gibt es ab 15. März in der Riesa-Information.

