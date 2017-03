Ein Einkaufssonntag im Advent Früher gab es mal vier stadtweite Shopping-Wochenenden. CDU und FDP wollten wieder mehr.

Auch 2017 soll es nur einen verkaufsoffenen Adventssonntag geben. © dpa

Die Debatte, die Linke, Grüne und SPD 2015 und 2016 ausgelöst haben, wollen sie künftig vermeiden. Am Donnerstag wurde gleich für zwei Jahre festgelegt, wann die Läden in der ganzen Stadt sonntags öffnen dürfen. In diesem Jahr wird das der 10. Dezember sein und 2018 der 9. Dezember.

Viele Jahre gab es in Dresden jedes Jahr zwei stadtweite verkaufsoffene Sonntage im Advent und zwei weitere. Das hat die Stadtratsmehrheit geändert. 2015 gab es gar keinen stadtweiten Einkaufssonntag, sondern einen im Advent in der Innenstadt. Dadurch fühlten sich die großen Center wie der Elbepark benachteiligt. Die Händler beklagten Umsatzeinbußen.

CDU und FDP kritisierten, dass in Städten wie Chemnitz und Leipzig, die SPD-Oberbürgermeister haben, an mehr Sonntagen geöffnet werden darf. Die CDU forderte einen zweiten offenen Sonntag im Advent. „Die drastische Reduzierung ist für den höchst attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort Dresden eine Katastrophe“, so CDU-Stadtrat Steffen Kaden. Die FDP ging weiter, forderte wieder vier Shoppingsonntage – die Höchstzahl laut Gesetz.

Mit „ungehemmtem Einkaufen“ an Sonntagen breche man die Verfassung, so Linke-Fraktionschef André Schollbach. „Das reine Verkaufs- und Kaufinteresse reichen nicht, um einem besonderen Anlass gerecht zu werden.“ Auch Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) bestätigte, dass es eine Begründung geben müsse. Es bleibt aber eine politische Entscheidung.“

