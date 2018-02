Ein eingespieltes Team In den vergangenen drei Spielen konnte Arminia-Coach Jeff Saibene immer mit der gleichen Elf spielen. Zuletzt brachte das drei Punkte. Einen Wechsel könnte es bei den Bielefeldern dennoch geben.

Im Hinspiel setzte sich Nils Teixeira mit Bielefeld gegen Peniel Mlapa und Dynamo mit 2:0 durch. Beim Rückspiel auf der Alm wird der 27-Jährige sehr wahrscheinlich zuschauen müssen. © Robert Michael

Bielefeld. Achtmal trafen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld aufeinander – und das erste Spiel liegt noch gar nicht so lange zurück. Erst am 6. Dezember 2013 (Endstand 1:1) hatte das Duell seine Premiere, bis dahin waren sich beide Vereine gekonnt aus dem Weg gegangen.

Am Freitag steht nun das neunte Spiel an. Die Ostwestfalen rechnen mit mehr als 18 000 Zuschauer, davon knapp 1 000 Dynamo-Anhänger. Arminen-Coach Jeff Saibene kann – mit Ausnahme von Stürmer Nils Quaschner (Reha nach Knie-OP) – auf den kompletten Kader zurückgreifen. Der 49 Jahre alte Übungsleiter konnte in den vergangenen drei Zweitligaspielen jeweils dieselbe Startelf ins Rennen schicken. Nach zwei Unentschieden gegen Union Berlin und in Duisburg gab es zuletzt ein 2:0 gegen den SV Darmstadt.

Und auch gegen Dynamo sind dem Vernehmen nach keine großen Veränderungen bei der 2018 noch ungeschlagenen Arminia zu erwarten. „Fabian Klos ist im Sturm immer ein Thema. Er hat es im letzten Spiel sehr gut gemacht, ist gut reingekommen und hat auch ein Tor vorbereitet, natürlich denkt man da über einen Wechsel nach. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum ich etwas verändern sollte“, sagte Saibene auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Topstürmer des DSC, Andreas Voglsammer, dürfte trotz seiner jüngsten Torflaute gesetzt sein, schließlich sei er dennoch sehr wichtig für die Mannschaft. „Wenn Fabi und Vogi nicht treffen, dann machen das andere, zuletzt vor allem die Mittelfeldspieler. Wenn die nicht treffen, haben wir auch noch starke Standards. Wer die Tore letztlich schießt, ist mir egal. Solange einer trifft, mache ich mir keine Sorgen. Aber natürlich ist Effizienz ein wichtiges Thema bei jeder Mannschaft, auch bei uns“, erklärt Saibene.

Auch gegen seinen alten Verein dürfte Nils Teixeira fehlen. War der einstige Dresdner Publikums-Liebling in der Hinrunde so gut wie gesetzt und auch beim 2:0-Sieg Mitte September dabei, wurde ihm in der Winterpause das Vertrauen entzogen. Einen neuen Verein fand die 27 Jahre alte Frohnatur allerdings nicht mehr, sodass „Tex“ noch immer ein Armine ist, der sich über Trainingsleistungen wieder anbieten könne, wie es vonseiten Saibenes hieß.

Die Neuhaus-Elf schätzt der Bielefelder Coach als sehr spielstark ein: „Dynamo ist eine fußballerisch sehr starke Mannschaft. Sie sind sehr ballsicher und haben viele Tore nach Standards geschossen.“

Dynamos Bilanz gegen Bielefeld: 8 Spiele, 2 Siege, 2 Remis, 4 Niederlagen. 9:13 Tore.

Dynamos Bilanz in Bielefeld: 3 Spiele, 1 Sieg, 1 Remis, 1 Niederlage. 4:6 Tore.

