Ein eigenes Gotteshaus für Potschappel Vor 140 Jahren wurde die Emmauskirche geweiht. Ursprünglich sollte dort nur ein Betsaal gebaut werden.

Die Emmauskirche in Potschappel wurde 1877 geweiht. © Andreas Weihs

Die Emmauskirche, benannt nach dem im Lukasevangelium erwähnten Ort Emmaus nahe Jerusalem, feiert am Sonnabend den 140. Jahrestag ihrer Weihe. Allerdings geriet das evangelisch-lutherische Gotteshaus in Potschappel, das vor zehn Jahren gründlich renoviert wurde, erst jüngst aus unerfreulichem Anlass in die Schlagzeilen. Einbrecher hatten im März das Altarkreuz sowie zwei Leuchter gestohlen, die in der Sächsischen Porzellanmanufaktur Dresden in Potschappel hergestellt worden waren.

Die Kirche wurde in den Jahren 1875 bis 1877 durch die Initiative des Freiherrn von Burgk, des Pesterwitzer Pfarrers Märker und des Regierungsassessors Franke als private Stiftung errichtet, um den Gemeindemitgliedern den beschwerlichen Weg nach Pesterwitz zu ersparen, zu dessen Pfarrbereich der Potschappler Teil links der Weißeritz gehörte. Ursprünglich sollte es nur ein Betsaal werden, der aber vom Dresdner Architekten Christian Friedrich Arnold umgeplant wurde. Es entstand ein Gebäude mit Stilelementen des Klassizismus und der Neorenaissance. Die Kirche mit ihrem 36 Meter hohen Turm und 656 Sitzplätzen wurde am 22. April 1877 geweiht. Freiherr von Burgk schenkte sie der am 1. Oktober 1894 gebildeten selbstständigen Kirchgemeinde Potschappel.

Das 1914 von Osmar Schindler geschaffene Altarbild zeigt den auferstandenen Christus im Gespräch mit den Emmausjüngern. Die 2012 umfassend restaurierte Orgel ist ein Werk der Bornaer Firma Kreuzbach, das durch Hoforgelbaumeister Jahn aus Dresden 1912 umgestaltet wurde. Die mit der Weihe der Kirche geweihten Bronzeglocken wurden im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen und 1919 durch Stahlglocken ersetzt. Erst 90 Jahre später bekam die Kirche ein neues Bronzegeläut, das in der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer gegossen wurde.Quellen: Emmauskirche, Wikipedia

zur Startseite