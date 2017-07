Ein Ehrengast aus Lohmen Marion Hartmann ist die 75 000. Besucherin in den Graupaer Richard-Wager-Stätten. Dafür gab es ein kleines Geschenk.

Marion Hartmann (2.vr.) aus Lohmen mit ihrem Besuch Astrid und Werner Bischler aus Bayern sowie Christian Schmidt-Doll (l.) © Daniel Förster

Pirna/Lohmen. Am Freitagvormittag, die Uhren zeigten kurz nach elf, als der Jubiläumsgast nahte: Marion Hartmann aus Lohmen, 63 Jahre jung, Arzthelferin in einer Kinderarztpraxis, ist der 75 000. Gast in den Richard-Wagner-Stätten im Jagdschloss Graupa. Für einen überraschenden Empfang sorgten Christian Schmidt-Doll, Chef der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) sowie Katja Pinzer Hennig, leitende Kustodin der Richard-Wagner-Stätten.

Die Lohmenerin war am Freitag mit ihren Gästen aus Augsburg in Sachen Heimatkunde unterwegs. Auf dem Ausflugsprogramm stand ein Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Inspirierende WanderWelten – die Schweiz(en) in Grafik, Malerei und Wagners Werk“. „Letztens fragte mich ein Tourist nach dem Weg zum Wagner-Denkmal im Liebethaler Grund. Er hat die Sonderausstellung in Graupa in höchsten Tönen gelobt“, sagt Marion Hartmann. Daran erinnerte sie auch ein Werbebanner in Lohmen, so führte sie der Weg nun nach Graupa. In der Ausstellung gefielen ihr besonders der virtuelle Orchestergraben sowie das Holographietheater. Als Erinnerung für den Jubiläumsbesuch erhielt der Ehrengast das Buch „Canaletto in Pirna und auf der Festung Königstein“ sowie eine CD „Ein Wagner-Abend in Graupa“, eingespielt von der Elbland Philharmonie. Versüßt wurde der Besuch zudem durch ein Schwanenbaiser und freien Eintritt.

zur Startseite