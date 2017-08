Ein echter Wächter Klaus Hammerlik haucht beim Stadtgeburtstag einer Gröditzer Figur Leben ein – und läuft einer anderen fast den Rang ab.

Klaus Hammerlik hat als Nachtwächter verkleidet. In anderthalb Wochen ist das Rathaus eine von elf Stationen beim Historischen Streifzug, der am Festwochenende zur Gröditzer 800-Jahrfeier stattfindet. Vorbild ist die Figur am Südostgiebel des frisch sanierten Rathauses.

Vorbild ist die Figur am Südostgiebel des frisch sanierten Rathauses.

Eigentlich gibt es ja für die Gröditzer 800-Jahrfeier schon ein Maskottchen. Doch der stilisierte Wasserturm hat in letzter Zeit starke Konkurrenz bekommen: Klaus Hammerlik schickt sich an, dem Gröditzer Bauwerk den Rang abzulaufen. In seiner Verkleidung ist der Großenhainer inzwischen regelmäßig in der Röderstadt präsent. So auch an diesem Tag, direkt vorm Gröditzer Rathaus. Von dessen frisch sanierter Fassade grüßt aus gut zwölf Meter Höhe das Vorbild für Klaus Hammerliks Kostümierung – der Rathausmann.

Die Figur ist eine Besonderheit des Anfang der 1930er Jahre erbauten Gröditzer Verwaltungssitz. Und sie ist ein Kuriosum. Denn sie erinnert an einen mittelalterlichen Stadtwächter. Im Mittelalter war Gröditz als Stadt allerdings gar nicht existent. Nur wenige Dutzend Menschen dürften damals in der 1217 erstmals erwähnten Siedlung gelebt haben.

Auch alte Rathaus-Akten verraten nichts darüber, welche Überlegungen beim Bau der Figur eine Rolle spielten. Lediglich ein Zeitungsartikel, der im Stadtarchiv schlummerte, weiß etwas über die Figur zu sagen – wenn auch wenig Informatives und schon gar nichts Gutes.

Denn die Zeilen stammen aus der Zeit des Dritten Rechts – und sind eine bösartige Abrechnung mit der sozialdemokratischen Gemeinderegierung, die vor den Nazis die Gröditzer Geschicke lenkte. Der Text bezeichnet den Rathausbau als Werk eines „rötlichen Gemeindeverordnetenkollegiums“, den Rathauswächter als „Vampir“ und als „letzten Bonzen“, der nun vergessen sei. Der unbekannte Autor formuliert die Hoffnung, dass irgendwer „ihn endlich doch ... herunterholt“, damit dem Wächter „das Tuten und Blasen“ vergehe.

Erfüllt hat sich diese Hoffnung nie – der Rathausmann blieb über die Jahrzehnte stets an seinem Platz. Und so thront er noch heute über den Köpfen der Gröditzer.

Beim Historischen Streifzug am Gröditzer Festwochenende Mitte des Monats haucht Klaus Hammerlik der Figur nun richtig Leben ein – und holt sie zumindest für diesen Tag einmal zu Boden. Für den Anlass hat er passende Gewänder besorgt: den Dreispitz auf dem Kopf, den Umhang für die Schultern. Nur Hemd, Hose und Schuhe wirken nicht ganz originalgetreu. „Lederne Schnallenschuhe wären ein bisschen zu teuer gewesen“, sagt Hammerlik.

Getrickst hat der Großenhainer auch bei seiner Laterne, gibt er mit Augenzwinkern zu. Die sieht zwar fast genau so aus wie beim Vorbild. Aber innen leuchtet keine echte Kerze, sondern ein LED-Exemplar. „Damit keiner Feuer fängt.“ Ziemlich echt wirkt dagegen die Hellebarde – die Waffe mit Axt, Spieß und Haken. Richtig gefährlich werden kann die Sonderanfertigung aber niemandem, beruhigt Klaus Hammerlik. „Sie ist stumpf gemacht.“

Je mehr der Großenhainer über „seine“ Figur erzählt, desto mehr kommt er ins Schwärmen. Was vielleicht auch mit seiner „ganz herzlichen Verbindung nach Gröditz“ zu tun haben könnte. Denn in den 1990ern habe er eine Weile bei der Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe in der Stadt gearbeitet, verrät Klaus Hammerlik. Eine intensive Zeit. – Inzwischen ist der einstige Sozialarbeiter als Gästeführer selbstständig.

Als solcher freut er sich nun darauf, wieder in Gröditz zu sein – beim Historischen Streifzug am Festwochenende. Dann lässt sich an insgesamt elf Stationen im Stadtgebiet die Gröditzer Geschichte erleben. Lang hin ist es bis dahin nicht mehr: die Veranstaltung findet am Sonntag, 13. August, von 11 bis 17 Uhr statt.

