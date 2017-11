Ein Duell, dem der Favorit fehlt Wenn Dynamo am Sonntag auf Erzgebirge Aue trifft, gibt es eine Partie auf Augenhöhe. Der Einsatz eines besonderen Profis ist dennoch ausgeschlossen.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen von Dynamo und Aue im DDV-Stadion endete nicht nur für Pascal Testroet schmerzhaft. Die Schwarz-Gelben unterlagen den Veilchen mit 0:3. © Robert Michael

Dresden. Das Spiel der Spiele steht an. Zumindest ist das in den vergangenen Tagen oft behauptet worden, wenn es um die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag ging. Zum 89. Mal treffen die beiden Vereine aufeinander, und selten war die Ausgangslage ausgeglichener.

Zwar stehen die Veilchen in der Tabelle zwei Punkte (19) und sechs Plätze (10.) besser als die Schwarz-Gelben, doch betrachtet man die jüngere Vergangenheit, so liegen die Klubs nahezu gleich auf. Seit dem 8. Spieltag sammelten die Truppen von Hannes Drews und Uwe Neuhaus jeweils neun Punkte, die Auer kommen in diesem Zeitraum auf 7:10 Tore, die Dresdner auf 13:14. Kein Wunder also, dass keiner die Favoritenrolle für sich reklamieren möchte.

In Sachen Personal hat der FC Erzgebirge aber einen kleinen Vorteil. Trainer Drews muss lediglich auf Nicky Adler, der sich nach einem Adduktorenabriss noch in der Reha befindet, verzichten. Der zuletzt gelbgesperrte Linksverteidiger Dennis Kempe kehrt dagegen rechtzeitig zum Sachsenduell zurück. Schlechter sieht es bei Dynamo aus. Mit den langzeitverletzten Sören Gonther und Pascal Testroet sowie dem an einer Adduktorenzerrung laborierenden Niklas Kreuzer fallen drei potenzielle Stammspieler definitiv aus.

Eine kuriose Personalie stellt der Auer Tommy Käßemodel da. Der 29-Jährige ist eigentlich als Zeugwart und Mannschaftsbetreuer angestellt. Da er aber in der Jugend auch für die Auer spielte, verfügt der gelernte Mittelfeldspieler über einen Profivertrag. Somit kann der FC Erzgebirge die Local-Player-Regelung einhalten, wonach vier Profis im Kader stehen müssen, die beim jeweiligen Verein ausgebildet wurden. Soweit nichts besonderes, auch Dynamo bediente sich einst dieses Kniffs. Das besondere an Käßemodel: Er hat es trotz fehlender Einsatzperspektive in die Welt des ESports – und dort sogar zu einer Art Kultfigur – geschafft. Bei Fifa18 ist er mit einem Fähigkeitswert von 46 der schlechteste aller Spieler.

Dynamos Bilanz gegen Erzgebirge Aue: 88 Spiele, 37 Siege, 25 Unentschieden, 26 Niederlagen. 158:108 Tore.

Dynamos Bilanz gegen Aue seit 1990: 31 Spiele, 6 Siege, 10 Unentschieden, 15 Niederlagen. 33:49 Tore.

Dynamos Heimbilanz gegen Aue: 44 Spiele, 27 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen. 108:46 Tore.

Dynamos Heimbilanz gegen Aue seit 1990: 16 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen. 17:26 Tore.

zur Startseite