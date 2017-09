Ein dringendes Problem Am Schützenplatz in Bautzen fehlt eine öffentliche Toilette, sagen die Stadträte – und bieten eine Lösung an.

Am Schützenplatz in Bautzen fehlt eine öffentliche Toilette. © Archivfoto: Katja Frohberg

Wer auf dem Schützenplatz ein dringendes Bedürfnis verspürt, der hat es bisher nicht leicht. Eine öffentliche Toilette gibt es auf Bautzens großem Parkplatz nämlich nicht. Die nächste Möglichkeit befindet sich im Rathaus, einige Gehminuten vom Parkplatz entfernt. Ein Zustand, den die Stadträte nicht länger hinnehmen wollen. Dabei denken sie nicht nur an jene, die das dringende Bedürfnis verspüren. Wie CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers erklärt, klagen inzwischen auch die Anwohner über die Situation. Denn nicht jeder nimmt den weiten Weg zur nächsten Toilette auf sich. Von Wildpinklern ist die Rede.

Ein Problem, das bei der Stadtverwaltung bislang keine Rolle spielte. Im Rathaus ging man davon aus, dass an dieser Stelle keine Toiletten benötigt werden, weil der Parkplatz hauptsächlich von Pendlern genutzt wird. Die Stadträte sehen das allerdings etwas anders und nennen dafür zwei Gründe: Auf dem Platz parken auch Reisebusse. Außerdem finden dort immer wieder Veranstaltungen statt. Und noch ein Argument haben die Stadträte. Vier Jahren lang saniert Bautzen die große Mehrzweckhalle am Schützenplatz. „Es muss doch möglich sein, dass wir im Zuge der Sanierung gleich die Anschlüsse für eine Toilette am Schützenplatz mit verlegen“, erklärt BBB-Stadtrat Steffen Tech, der bei der jüngsten Stadtratssitzung dazu einen Antrag stellte. Daraufhin wurde beschlossen, dass bei dem Umbau der Halle die Errichtung einer öffentlichen Toilette in die Planung miteinbezogen werden soll. Ein wichtiger Beschluss meint auch Roland Fleischer. „Es ist sinnvoll, wenn wir schon bei der Sanierung der Turnhalle an die Toiletten denken und nicht erst hinterher“, erklärt der SPD-Stadtrat.

Welche Variante ist die Beste?

Nun ist die Stadtverwaltung gefragt. Dabei muss jetzt vor allem herausgefunden werden, welche Variante die Beste ist. Die Stadt könnte von der Turnhalle aus Anschlüsse verlegen und im Anschluss ein Toilettenhäuschen errichten. Denkbar wäre aber auch, dass die öffentliche Toilette gleich in die Sporthalle mit eingebaut wird. Beide Vorschläge können sich die Stadträte vorstellen. Nur eines ist ihnen bei der Planung wichtig. Bis 2020 soll die Sanierung der Halle dauern. Das Foyer ist erst zum Schluss an der Reihe. Das würde aber bedeuten, dass das Toiletten-Problem frühestens in drei Jahren gelöst wird. „Es kann doch nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, eine schnellere Lösung zu finden“, meint CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers.

Eine schnellere Lösung, darüber hat sich FDP-Stadtrat Mike Hauschild schon Gedanken gemacht. „Man könnte sicher vorübergehend Container aufstellen“, sagt er. Auf diese Weise würde man sich Zeit verschaffen, um dann die neuen Toiletten in Ruhe planen zu können. Und wenn sich die Stadt schon einmal mit dem dringenden Thema beschäftigt, dann könnte sie sich auch die Räume im Rathaus genauer anschauen, meint Hauschild. Zwar sei eine Sanierung bereits geplant, doch der Bautzener hat noch eine andere Idee. „Egal, ob man die Toilette dort renoviert, es wird immer ein Raum im Keller bleiben“, sagt er. Besser sei es, gleich einen anderen Standort zu wählen. Laut Hauschild wäre es sinnvoller, die Toiletten auf die andere Seite des Rathauses zu verlegen. Der FDP-Stadtrat denkt dabei an die Räume am Hauptmarkt, in denen sich derzeit noch die Poststelle befindet. „Eine moderne Toilette, die wir nicht verstecken müssen und zu der die Touristen gern gehen, würde doch zur Stadt viel besser passen“, sagt er.

Neben den öffentlichen Toiletten im Rathaus und am Reichenturm, für die die Stadt 50 Cent verlangt, gibt es auch am Touristenparkplatz Schliebenstraße ein Toilettenhäuschen. Die Benutzung dort ist sogar kostenfrei. Wer dennoch glaubt, gleich ganz auf eine Toilette verzichten zu können, für den hat die Stadtverwaltung eine schlechte Nachricht. Wildpinkeln ist ein Verstoß gegen die Polizeiverordnung der Stadt Bautzen und kann teuer werden. Wer erwischt wird, der muss mit einem Verwarnungsgeld von 25 Euro rechnen.

zur Startseite