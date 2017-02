Ein Dresdner Original beackert den Schwarzmarkt Der Heimatforscher Matz Griebel wird 80 und plant Publikationen zu bislang unerforschten Ecken der Dresdner Geschichte.

Matthias Griebel ist mit stolzem Backenbart unverkennbar. © André Wirsig

Ob die dänische Königin, der norwegische König, der chinesische Generalstabschef oder Bundespräsidenten – sie alle lauschten dem „butzschen“ Sächsisch von Matthias Griebel. Keiner dürfte Geschichte aus Dresden so originell und mit dem für ihn typisch-breiten Idiom erzählen können wie der Heimatforscher. Er war über Jahrzehnte einer der besten Stadtführer – und somit ein Dresden-Verführer.

Wohl wirkte er zuweilen mit seinen originellen Kostümen und imposantem Bart eher wie ein bunter Hund, doch keiner war ein so akribisch Arbeitender, wenn es um die Historie ging. An diesem Wochenende wird der Loschwitzer 80 Jahre alt – und sorgte selbst mit fürs beste Geschenk. Das Stadtmuseum würdigt seinen Vater, den Maler Otto Griebel. Von ihm erwarb Matz, wie er nur genannt wird, seine Grundkenntnisse der Stadtgeschichte, die er dann autodidaktisch studierte. Der Landwirt mit Staatsexamen ackerte systematisch und hochfundiert in Archiven, sprach Zeitzeugen, widmete sich auch scheinbar unspektakulären Details – und sorgte mit Vorträgen und Publikationen für deren Verbreitung. So gerüstet, war er ein idealer Direktor des Stadtmuseums ab 1990. Diese Stelle hatte er bis 2002 inne und hat das Haus ordentlich aufgemischt. Er baute den Bestand erheblich aus. Gut 42 000 Schenkungen dürften es gewesen sein. Mit der neuen Dauerschau und gut 150 Sonderausstellungen beleuchtete er das Schicksal der Elbemetropole ganz neu. Er engagierte sich in Vereinen. Ohne ihn wäre das längst etablierte Elbhangfest nicht vorstellbar. Und durch seine volksnahe Art avancierte er zu einem der hiesigen Originale.

Dem aktiven Pensionär geht es gut. Er fühlt sich „saupudelwohl“ und will noch unerforschte Ecken abgrasen. Besonders die Zeit des Schwarzmarktes nach 1945 interessiert ihn. „Schließlich war der in gewisser Weise Brennpunkt und Lebensader der Stadt.“

