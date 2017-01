Ein Dorfplatz zum Sitzen

Klingewalde: Endhaltestelle und Treffpunkt stehen im Mittelpunkt

„Die Busendhaltestelle in Klingewalde sieht nicht gerade schön aus“, sagt Bürgerrat Mario Hülsenitz. Gesucht werden jetzt Helfer für ein bis zwei Arbeitseinsätze – am Besten sonnabends – um den Platz aufzuwerten. Das soll 2017 gelingen. Fraglich ist aber, wie es gelingt, die Haltestelle später dauerhaft zu pflegen. Ein zweiter Punkt: Einige Klingewalde würden die Tempo-30-Zone in der Marienaue gern bis zur Buswendestelle verlängern. Hülsenitz ist optimistisch, dass das gelingt: „Die Sache ist in Bearbeitung und wir hoffen auf einen positiven Bescheid.“ Zum Dritten wünschen sich die Klingewalder einen Spielplatz. Dafür gab es eine Unterschriftenaktion und eine Zählung, die auf 61 Kinder kam. Die Stadtverwaltung freut sich über jedes Kind, allerdings: In anderen Stadtteilen leben viel mehr Kinder, dort ist der Bedarf größer. Also sind die Klingewalder nun umgeschwenkt und wollen einen Dorfplatz zum Sitzen und Unterhalten statt eines reinen Spielplatzes. Bauamtsleiter Torsten Tschage sagt, dass bisher kein geeigneter Platz gefunden wurde. Selbst wenn das doch gelingt: Das Budget des Bürgerrates wird für die Herrichtung nicht reichen. Hier braucht es andere Finanzierungsquellen.