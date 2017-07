Ein Dorf zwischen Autobahn und Windrädern Pannewitz wird 777 Jahre alt. Am Sonntag lädt der kleine Ort zum Entdecken ein.

zurück Bild 1 von 4 weiter Auch Pannewitz hat ein Barockschloss – kleiner als das in Rammenau, aber ebenfalls sehr gut erhalten und sehenswert. Das Gebäude wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet. Jetzt befinden sich darin Wohnungen. © Steffen Unger Auch Pannewitz hat ein Barockschloss – kleiner als das in Rammenau, aber ebenfalls sehr gut erhalten und sehenswert. Das Gebäude wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet. Jetzt befinden sich darin Wohnungen.

Bis 1991 beschlug Hufschmied Gottfried Mickan in Pannewitz Pferde. Sein Schwiegersohn Andreas Boraschke richtete in der Schmiede ein kleines privates Museum ein – nicht nur zum Schauen. Alle Geräte sind in Schuss. Andreas Boraschke nutzt sie gelegentlich. Zum Beispiel, um die Meißel, die er als Elektriker braucht, zu schärfen.

Das kleine Häuschen neben dem Briefkasten wurde um 1900 als Spritzenhaus für die Feuerwehr errichtet. Später wurde es zum Buswartehäuschen umgebaut. Bürger verhinderten, dass es in den 1990er-Jahren abgerissen wurde. Jetzt können sich hier Bewohner unterstellen, die auf das Bäcker- oder Fleischerauto warten.

Dieses Haus an der Straße nach Großhänchen ist noch weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Es ist eines der ältesten Bauernhäuser im Ort, es wurde vermutlich um 1800 errichtet. Das Besondere war der sogenannte Einschließraum, ein kleines Gefängnis, in dem zum Beispiel Betrunkene ausnüchterten.

Auf der einen Seite die Autobahn, auf der anderen die Windräder. Und mittendrin ein Dorf mit nicht mal 100 Einwohnern – Pannewitz. Ein Dorf, das manche Überraschung birgt, wenn man sich darauf einlässt und sich die Zeit nimmt, es zu entdecken. Am Sonntag ist Gelegenheit dazu.

Das Dorf bei Uhyst ist der älteste Ortsteil der Gemeinde Burkau. Vor 777 Jahren wurde es zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Burkauer Natur- und Heimatfreunde griffen die dreistellige Schnapszahl mit der magischen Sieben auf und wählten Pannewitz als Ziel ihres diesjährigen geführten Dorfrundgangs. Der Zufall will es, dass sie noch eine vierte Sieben hinzufügen. Denn es ist der siebente Ortsspaziergang, der den Gästen Geschichte und Gegenwart auf unterhaltsame Art nahe bringen wird. In den vergangenen Jahren waren diese Spaziergänge ein Renner. 100 bis 150 Leute kamen jedes Mal. Die Pannewitzer freuen sich, Besuchern ihren Ort zeigen zu können und sie haben dafür viel vorbereitet. Auch einige Überraschungen.

Wieder mehr Kinder

94 Menschen leben in Pannewitz, 49 Frauen und 45 Männer – Stand vom 1. Mai. Mit jeweils acht hält sich die Zahl von Mädchen und Jungen beziehungsweise jungen Frauen und Männern bis 18 Jahre die Waage. Es gibt wieder mehr Kinder im Dorf, sagt Lothar Hempel. Das tut dem Ort gut. In den Jahren nach der Wende sah das ganz anders aus. Da lebten nur wenige Kinder in Pannewitz.

Lothar Hempel ist Ur-Pannewitzer. Er weiß viel über den Ort. Aus Erzählungen seiner Eltern und Großeltern sowie weiterer Dorfbewohner. Er sammelt alles, was er über die Geschichte seines Heimatortes finden kann.

Beim Dorfrundgang am Sonntag wird er zu jedem der 32 Wohnhäuser etwas sagen. Er liefert die historischen Fakten. Für die dahinter stehenden Episoden aus dem Dorfleben sorgt ein anderes Pannewitzer Urgestein – Helmut Kretschmar. Die anderthalb bis zwei Stunden, die die Pannewitzer für den Dorfspaziergang planen, versprechen kurzweilig zu werden.

Schloss im Barockstil

Es gibt ja auch so viel Spannendes zu berichten. Etwa über das im Barockstil errichtete Schloss, dessen gelbe Fassade man schon sieht, ehe man in den Ort kommt. Von den Namen der meist adligen Besitzer, die das Gut oft nur wenige Jahre besaßen, es veräußerten, manchmal wieder zurückkauften, um „ein Schnäppchen zu machen“, ist nur Johann Heinrich Simonis erwähnenswert, schrieb Horst Gersdorf in seinem Buch „Burkau und seine Ortsteile“. Simonis erwarb das Gut 1749 und ließ das Herrenhaus in der Form errichten, wie wir es kennen. In der DDR beherbergte es einen Erntekindergarten, später eine Kinderkrippe. Jetzt wohnen drei Familien in dem herrschaftlichen Gebäude.

Um 1773 gab es in Pannewitz eine Winkelschule, in der acht bis zehn Kinder unterrichtet wurden. Der Schulmeister wurde auch Winkelmeister genannt, weiß Lothar Hempel. Lange Bestand hatten diese Zwergschulen aber nicht, denn sie vermittelten den Schülern nur wenige Grundkenntnisse. Um 1800 wurde ihr Betrieb deshalb eingestellt.

Die Zeit, da die Gaststätte im Ort geschlossen wurde, liegt dagegen noch keine 200, aber doch immerhin 41 Jahre zurück. Bis 1976 gab es in Pannewitz ein Gasthaus. Die erste Schenke im Dorf wurde bereits 1657 erwähnt. In der Zeit des Autobahnbaus in den 1930er-Jahren spielte die Gaststätte eine wichtige Rolle: Viele der Bauarbeiter wurden durch sie versorgt.

Spritzenhaus ist heute Buswartehäuschen

Vom ehemaligen Gasthaus sind es nur wenige Schritte zum früheren Spritzenhaus, in dem die Handdruckspritze stand. Der benachbarte Feuerlöschteich wurde trocken gelegt. Heute ist hier eine Wiese. Das Spritzenhaus wurde später zum Buswartehäuschen umgebaut. Nach der Wende sollte es abgerissen werden, doch die Bürger verhinderten das. Inzwischen wurde die Haltestelle verlegt. Das Häuschen aber steht immer noch. Es ist ein beliebter Treff, wenn – zumeist die älteren – Dorfbewohner aufs Bäcker- oder Fleischerauto warten, die einmal in der Woche kommen.

Gegenüber, in der aus Feldsteinen gemauerten Schafscheune, sind an diesem Nachmittag Dorfbewohner am Werkeln. Sie richten sie fürs Wochenende ein. Nach dem Dorfrundgang gibt es hier Kaffee und Kuchen, Fischsemmeln und Bratwurst. So gut wie jede Familie steuert etwas bei, sagt Lothar Hempel. Abgesehen vom gemeinsamen Löschzug mit Großhänchen gibt es in Pannewitz keinen einzigen Verein. Dorfbewohner und Burkaus Heimatfreunde stellen den Nachmittag auf eigene Initiative auf die Beine. Und sie werden mit Sicherheit gute Gastgeber sein.

Geführter Dorfspaziergang: 9. Juli, 14 Uhr. Los geht es am Schloss in Pannewitz.

