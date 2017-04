Ein Dorf wächst Auf dem Erlichthof wird 2017 viel gebaut. Weil zeitgleich die B115 saniert wird, könnte es eng werden.

Marion Girth steht an der Informationstafel der Erlichthofsiedlung in Rietschen und zeigt auf die Fläche, wo in den kommenden Monaten ein Caravan-Stellplatz entstehen soll. Neben diesem Bauvorhaben werden in diesem Jahr gleich mehrere Neuerungen auf dem Siedlungsgelände Einzug halten. © Jens Trenkler

Das Fundament aus Beton ist schon da. Nun soll so schnell wie möglich auf dem Rietschener Erlichthof ein in Krauschwitz geborgenes historisches Schrotholzhaus als Bauernküche wieder aufgebaut werden. Der Förderverein „Schrotholzhäuser Erlichthof“ plant hier in der Bauernküche die Durchführung von Workshops und Projekttagen mit Inhalten wie der traditionellen Verarbeitung und Haltbarmachung von Lebensmitteln. Bereits im kommenden Jahr sollen dann die ersten Veranstaltungen stattfinden.

Marion Girth, bei der alle Fäden des Rietschener Erlichthofes zusammenlaufen, hofft, dass diese Bauarbeiten so schnell wie möglich beginnen können. Denn nicht nur der Erlichthof selbst hat 2017 viel vor. Bereits in der zweiten Jahreshälfte soll in Rietschen ebenfalls die Bundesstraße 115 saniert werden. Dann könnte es rund um die historische Holzhaussiedlung eng werden. Denn wenn der einzige Zubringer zum Dorf einseitig gesperrt ist und der Verkehr wechselseitig durch eine Ampelreglung geleitet wird, drohen den Besuchern bei der An- und Abreise vom Parkplatz Staus und lange Wartezeiten. Gerade dieser Gesichtspunkt bereitet den Machern des Hofes schon heute Kopfschmerzen. „Wer vor zwei Wochen hier beim Töpfermarkt war, konnte erleben, wie eng es bei solch einer Veranstaltung werden kann, berichtet Marion Girth. Das fast schon sommerliche Wetter hatte an diesem Tag Tausende Gäste nicht nur aus dem Landkreis in das Museumsdorf gelockt. Bereits in den Mittagsstunden waren Straßen und Parkplätze stark ausgelastet.

Damit die Arbeiten an dem Holzhaus möglichst zeitnah beginnen können, haben sich am Montagabend die Gemeinderäte von Rietschen mit dem Bauvorhaben auf dem Erlichthof beschäftigt. Wer den Zuschlag für die Rohbauarbeiten erhalten hat war bis zum Redaktionsschluss allerdings noch offen. Klar ist, dass alle Beteiligten in diesem Jahr noch viel vorhaben. Neben diesem Bauvorhaben war in der Gemeinderatssitzung der Bau des seit längerer Zeit geplanten Wohnmobilstellplatzes Thema. Auch dort soll es nun endlich mächtig vorangehen, denn der Pächter Uwe Bürger aus Leipzig hat in Rietschen viel vor. Neben insgesamt 19 Stellplätzen und einem Mehrzweckgebäude setzt der Unternehmer auf Service und Vielfältigkeit. Er hat unter anderem kabelloses Internet und einen Brötchenservice angekündigt. Letzteres sei für viele Gäste in Leipzig ein Komfortmerkmal. Darum hat er in Rietschen schon Kontakt zu einem Bäcker aufgenommen. Überhaupt zeigt sich der Leipziger von der guten Infrastruktur in Rietschen beeindruckt. Für die Größe des Ortes sei diese sehr gut. Und es gibt ringsum für Touristen viel zu sehen und zu erleben. Der Wolf fasziniert viele Menschen, genau wie die historische Altstadt von Görlitz. Aber auch das Thema Fischzucht sei spannend, so Uwe Bürger.

Diese Vorteile hier schätzen auch Hella und Paul Schmidt aus Thüringen, die seit vielen Jahren in die Lausitz kommen und gerade wieder einige Tage hier genießen. „Wir Thüringer sind ja bekanntlich ein naturverbundenes Völkchen und freuen uns Jahr für Jahr, was hier entstanden ist. Gerade die kleinen Holzhäuser und das traditionelle Handwerk, was wir bestaunen können, begeistern uns immer wieder. Zudem können wir hier in einem relativ kleinen Gebiet viele Aktivitäten umsetzen.“

Seit der Gründung der Siedlung 1995 ist hier nach und nach ein typisches Heidedorf des 19. Jahrhunderts entstanden. Genau vor 20 Jahren sind damals die ersten Werkstätten auf dem Hof der Nutzung übergeben worden, erinnert sich Marion Girth. „Da der Werkstoff Holz auch in der heutigen Zeit noch immer äußerst pflegebedürftig ist, stehen neben regelmäßigen Erweiterungs- und Neubauten da natürlich in jedem Jahr viele Erhaltungs- und Reparaturarbeiten an“.

Voller Stolz blickt sie aus ihrem Bürofenster auf die vielen kleinen Holzhäuschen und verweist dann gleich noch auf einige Veranstaltung im Jubiläumsjahr. Trotz der Bauarbeiten auf und um das gesamte Gelände sollen die Gäste nicht auf die gewohnten Höhepunkte auf dem Hof verzichten. „Bereits über die Osterfeiertage wird es hier wieder verschiedene Aktivitäten für die gesamte Familie geben. Anfang Juni soll es dann unser Holz- und Waldfest geben. Dann werden wir gemeinsam mit unseren Besuchern mit einem bunten Rahmenprogramm den runden Geburtstag etwas feiern und über die Ereignisse der vergangenen Jahre plaudern können.“

zur Startseite