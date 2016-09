Ein Dorf sucht Erwin immer noch Der Kater aus Großharthau ist schon seit Tagen verschwunden.

Wo ist Erwin? © privat

Klaus Gebauer sucht und sucht. Jeden Tag ist er auf Achse, um wieder einem neuen Hinweis nachzugehen. Sein Kater Erwin ist leider immer noch verschwunden. Mal wurde er in der Kleingartenanlage in Seeligstadt gesehen, mal am Seniorenhäusl in Großharthau, mal an der alten Siloanlage. „Wir waren sogar im Tierheim in Bloaschütz. Leider umsonst.“ Erwin wohnt mit dem Ehepaar Gebauer erst seit Anfang September in Großharthau. Zuvor lebten sie in Bühlau. Höchstwahrscheinlich hat Erwin Heimweh und sich aufgemacht in Richtung alte Heimat. In Bühlau ist er mehrfach gesehen worden. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Aber wir suchen weiter und geben die Hoffnung nicht auf“, so Klaus Gebauer. „Danke schon mal an alle, die bei der Suche helfen.“ Gebauers sind unter 0174 2179780 zu erreichen. (cm)

