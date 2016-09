Ein Dorf sucht Erwin Der Kater von Gebauers aus Großharthau verschwand Anfang des Monats. Er hatte wohl sehr großes Heimweh nach Bühlau.

Erwin hat rötliches Fell. Markant sind der weiße Latz und vier weiße Pfötchen. © privat

Dagmar und Klaus Gebauer aus Großharthau sind in großer Sorge. Sie vermissen ihren Kater Erwin, der am 3. September nicht nach Hause zurückkehrte. Erwin mit dem rötlichen Fell, dem weißen Latz unterm Hals und seinen vier weißen Pfötchen hat höchstwahrscheinlich großes Heimweh nach Bühlau. Dort ist er jetzt mehrmals gesehen worden, sagt Klaus Gebauer. Gebauers geben die Hoffnung nicht auf, dass sie Erwin heil zurückbekommen und er sein großes Abenteuer besteht und allen Gefahren trotzt, die etwa auf der B 6 oder den Zuggleisen lauern.

Umzug Anfang September

Erst Anfang September zog das Ehepaar von Bühlau ins gut drei Kilometer entfernte Großharthau um. Erwin zog natürlich mit. Seit dreieinhalb Jahren gehört er zur Familie. Immer schon sei er ein Freigänger gewesen, erzählt Klaus Genauer. Übers Küchenfenster in der Bühlauer Wohnung sprang er morgens hinaus und kehrte abends zum Fressen oder nach lautem Rufen nach Hause zurück. „In unserer neuen Wohnung an der Randsiedlung in Großharthau haben wir ihn allmählich an die neue Umgebung gewöhnt. Die erste Zeit ließen wir ihn nur unter Aufsicht hinaus“, sagt Klaus Gebauer. Doch am 3. September gab es ein Feuerwerk. Erwin erschrak wohl und lief davon. „Wir erhielten dann mehrere Anrufe aus Bühlau, dass er wieder dort ist“, sagt Klaus Gebauer.

Typisches Verhalten

Und so zieht er nach jedem neuen Hinweis sofort los, um Erwin zu suchen. Ob am Tage oder tief in der Nacht mit der Taschenlampe. In Bühlau helfen sie alle mit und halten Ausschau nach dem liebenswerten Kater mit dem grauen Zeckenhalsband, insbesondere die ehemaligen Nachbarn in der Dorfmitte rund um die Bäckerei. Hier lebten Dagmar und Klaus Gebauer bis vor wenigen Wochen. „Der Tierarzt Dr. Zober sagte uns, dass es ganz typisch ist, dass Katzen in die alte Wohnung zurückkehren“, so Klaus Gebauer. Er hörte sogar von einer Katze, die in Demitz verschwand und in der alten Heimat Bühlau wieder auftauchte.

Gebauers hängen sehr an ihrem Tier, haben im ganzen Dorf Zettel mit Erwins Foto aufgehängt. Sie wünschen sich, dass sie ihn bald wieder in ihre Arme schließen können. Wer den Kater gesehen oder gar aufgefunden hat, kann sich bei Gebauers jederzeit unter Telefon 035954 579493 oder 0174 2179780 melden.

