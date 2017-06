Ein Dorf sucht den Superstar In Burkau will man verborgene Talente finden, und das mit einem ganz besonderem Wettbewerb.

Mit Dieter Bohlen wurde die Show DSDS berühmt. Jetzt versucht Burkau einen ähnlichen Wettbewerb. © dpa

Von wegen DSDS. In Burkau heißt es in diesem Jahr erstmals BSDS – ein Dorf sucht seinen Superstar. „Wir suchen verborgene Talente. Ob Singen, Tanzen, Rezitieren, Pfeifen, Musizieren, Jonglieren – ganz gleich, was man darbieten möchte, wir stellen die Bretter, die die Welt bedeuten, und eine faire Jury dazu“, heißt es bei den Burkauer Natur- und Heimatfreunden, die den Wettbewerb ausrichten. Zur Teilnahme eingeladen sind nicht nur Talente aus der Gemeinde Burkau, sondern aus der gesamten Region, sagte Maik Hübschmann von den Natur- und Heimatfreunden.

Ausgetragen wird der Wettbewerb während des Festes im Grünen am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr auf einer Open-Air-Bühne. Die Heimatfreude bauen sie neben ihrer Waldbaude am nordöstlichen Hang des Butterberges auf. Das kleine Vereinshäuschen wurde in den vergangenen Wochen renoviert; eine Terrasse wurde angebaut. Der Sieger von BSDS darf die Baude, die man auch privat mieten kann, einmal kostenlos nutzen. Wer auf der Bühne antreten möchte, sollte in seiner Bewerbung seinen Vortrag kurz beschreiben. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni. (szo)

Anmeldungen an naheifreubu@web.de

zur Startseite