Ein Dorf macht Musik Für den 19. August wird wieder zur Reihe „Kleine Dorfmusik“ in die Medienscheune eingeladen – mit Posaunenchor und Liedermacher.

Der Posaunenchor Höckendorf – hier eine Aufnahme, die zum 60-jährigen Jubiläum gemacht wurde – besteht schon seit 1953. Aktuell sind elf Bläser aktiv. Er gestaltet einen Hauptteil der „Kleinen Dorfmusik“ am 19. August. © privat

Am Sonnabend, dem 19. August, wird mit der „Kleinen Dorfmusik“ wieder etwas Besonderes für Ohren und Augen in der Medienscheune geboten. Die Reihe erfreut sich großer Beliebtheit. Viele der Musikstücke werden visuell, also zum Beispiel mit Bildern, Videosequenzen und Lichteffekten verstärkt. Um 19.30 Uhr beginnt das knapp zweistündige Programm mit dem Posaunenchor Höckendorf unter Leitung von Rudolf Carda aus Pulsnitz und mit Liedermacher Frank Oehl aus Kamenz, der Songs aus Brasilien zu Gehör bring.. Noch sind Karten im Vorverkauf für drei Euro erhältlich. An der Abendkasse (Einlass ab 18.30 Uhr) kosten diese dann immer noch sehr erschwingliche vier Euro. Der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre ist frei. Die Veranstaltung wird dankenswerter Weise vom Landkreis Bautzen und der Kirchgemeinde Höckendorf unterstützt.

Der Posaunenchor Höckendorf wir deinen Hauptteil des Abends gestalten. Er besteht bereits seit 1953. Aktuell sind elf Bläser aktiv. Besonders freuen sich alle über eine neue Bassstimme. Außerdem hat sich der Höckendorfer Chor auch Gastmusiker wie Mirko Jurisch aus Lomnitz und Kantor Tobias Eisner aus Königsbrück hinzugeholt. Anlass für das Engagement von Rudolf Carda aus Pulsnitz beim Posaunenchor in Höckendorf war schon die Herausforderung der Kleinen Dorfmusik. Nun ist der ehemalige Kantor von Prietitz auch als musikalischer Leiter für viele andere Einsätze nicht mehr wegzudenken. Seit Anfang des Jahres proben die Höckendorfer Bläser für das anspruchsvolle Programm. In reichlich einer Woche ist es nun soweit. (SZ)

Mehr Infos und eine neue Hörprobe vom Posaunenchor sind unter www.medien-scheune.de zu finden.

zur Startseite