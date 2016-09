Ein Dorf in Strohpuppenlaune Zwei Vereine und die Ortsfeuerwehr Großweitzschen organisieren ein Fest. Die Einwohner machen mit.

Yvonne Krawczyk sitzt auf dem Vorderrad eines riesigen Strohtraktors. Den haben die Mitarbeiter des Landgutes Westewitz aufgestellt. Fast einen Tag hat der Aufbau gedauert. Eine Jury wird am 10. September die schönsten und originellsten Strohpuppen küren. Die Preise gibt es von den drei Organisatoren, dem Carnevalclub der Muldenschiffer zu Westewitz, dem SV Medizin Hochweitzschen und der Ortsfeuerwehr Großweitzschen. © Dietmar Thomas

Durchreisende werden sich fragen, was die Strohpuppen am Straßenrand in Hochweitzschen und Westewitz bedeuten. Genau das wollen die Organisatoren des zweiten Strohpuppenfestes in Westewitz bezwecken. Sie machen auf das Fest am 10. September aufmerksam. Beim Aufbau und der Gestaltung der Strohpuppen zeigen die Anwohner viel Einfallsreichtum. So gibt es unter anderem einen Polizisten, der die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert, eine Nachbarin, die davor warnt, eine Krankenstation und einen riesigen Traktor. Der wurde vom Landgut Westewitz aufgebaut und wird nicht mit in die Wertung für die schönste Strohpuppe aufgenommen.

„Es ist schön zu sehen, wie sich die Anwohner auf das Fest freuen und sich am Schmücken beteiligen“, sagte Sven Krawczyk, einer der Mitorganisatoren. Einige Gäste werden in die Jury berufen und die schönsten und originellsten Puppen küren. Preise gibt es von den Veranstaltern. Das sind der Carnevalclub Westewitz (CCM), der SV Medizin Hochweitzschen und die Ortsfeuerwehr Großweitzschen. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit es ist. Einen Tag hat es gedauert, bis unser Traktor stand. Es sieht einfach aus, ist aber immens aufwendig“, so Sven Krawczyk. Er freue sich, dass das Dorf so gut mitmache. Und er weiß auch, dass einige Strohpuppen noch nicht stehen, es noch mehr Bewerber für die schönsten Modelle geben wird.

Los geht das Fest ab 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Westewitz. Für Kinder werden eine Bastelstraße und Schminken angeboten. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgestellt. Um 19.30 Uhr beginnt ein Lampionumzug. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. (DA/je)

