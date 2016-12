Ein Dorf droht zu verblühen In Lawalde schließt ein Geschäft nach dem anderen. Auf Arztpraxis und Konsum folgen nun Blumenladen und Post.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Lawalder Blumenstübel an der Dorfstraße blüht es noch. Weihnachtssterne und Co. gibt es noch bis Ende des Jahres zu kaufen. Dann macht der kleine Laden zu. © Rafael Sampedro Im Lawalder Blumenstübel an der Dorfstraße blüht es noch. Weihnachtssterne und Co. gibt es noch bis Ende des Jahres zu kaufen. Dann macht der kleine Laden zu.

Ein Teil der Dorfstraße droht danach zu vereinsamen.

Noch strahlen Weihnachtssterne und Alpenveilchen im Lawalder Blumenstübel um die Wette. Mit Beginn des neuen Jahres ist der Blütentraum aber vorbei. Denn der kleine Blumenladen an der Dorfstraße macht zum Jahresende die Schotten dicht. Und mit ihm gehen gleichzeitig auch in der im Laden integrierten Poststelle die Lichter aus. „Das Geschäft ist wirtschaftlich einfach nicht mehr zu halten“, sagt Inhaberin Annett Heinrich.

Die Gründe für die Schließung sind vielschichtig. Frau Heinrich führt vor allem die steigenden Blumenpreise an. Vor vier Jahren habe sie den Laden von ihrer Schwiegermutter übernommen. Seitdem hätten sich die Einkaufspreise für sie verdreifacht, so die Händlerin. Um die entstandenen Mehrkosten zu decken, hätte sie folgerichtig mehr bunte Sträuße verkaufen müssen. Am Standort Lawalde ist das aber alles andere als leicht. Junge Leute hat es kaum noch in ihren Laden gezogen. „Die Generation kauft keine Blumen mehr als Geschenk, sondern lieber eine Flasche Wein“, hat Frau Heinrich festgestellt. Zu ihren Blumenkunden gehören daher Senioren aus dem Ort. Über den Buschfunk haben viele von ihnen erfahren, dass das Geschäft bald schließen wird. So auch eine ältere Dame, die an einem sonnigen, aber kalten Dienstagvormittag für 5,40 Euro ein paar Blumen einkauft. Dass ihre Anlaufstation für frisches Grün bald zumacht, kann sie nicht so recht glauben. „Haben Sie sich das wirklich überlegt?“, fragt die alte Dame in Richtung Frau Heinrich.

Die Inhaberin lässt sich aber nicht mehr von ihrem Entschluss abbringen. Auch, weil zuletzt ihr Bautzener Großhändler, von dem sie ihre Blumen bezogen hat, zugemacht hat. Für die Händlerin ein Nachteil: Dreimal die Woche sei der Großhändler mit dem Laster nach Lawalde gekommen. „Da konnte ich noch frische Blumen direkt aus dem Auto kaufen“, sagt Annett Heinrich. Mittlerweile müsse sie ihre Ware im Internet bestellen, ohne die Blumen vorher begutachten zu können. Auf Sonderwünsche reagieren fällt ebenfalls schwer. „Hatte ich früher mal etwas nicht im Laden, konnte ich in der Mittagspause schnell nach Bautzen fahren und es für die Kunden besorgen“, sagt Händlerin. Das geht nun nicht mehr. Überlegungen, statt Blumen etwas anderes anzubieten und den Laden damit am Leben zu halten, seien ins Leere gelaufen. „Was soll man denn noch anbieten“, fragt sich Frau Heinrich. Auf dem Dorf sei es nun mal schwierig, einen kleinen Laden über Wasser zu halten.

Lange hat die Händlerin gegrübelt, überhaupt den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. „Ich habe schon vor vier Jahren überlegt, ob ich das Geschäft übernehmen soll“, sagt sie. Die Lawalder hätten ihrer damaligen Entscheidung, das Geschäft ihrer Schwiegermutter weiterzuführen, anfangs viel Argwohn entgegengebracht. Immerhin sei Schwiegermutter Gisela seit 1994 der Platzhirsch im Blumenstübel und bei jedermann bekannt gewesen.

Nun zu schließen fällt der Inhaberin, die inzwischen längst bei ihren Kunden akzeptiert ist, schwer. Ein Licht am Horizont sieht Annett Heinrich dennoch. „Ich habe ab Januar eine neue Arbeit“, sagt sie. Was danach mit dem Blumenstübel-Gebäude, das der Familie gehört, passiert, sei noch unklar, so Frau Heinrich. Wohnräume über den Geschäftsräumen, die Familie Heinrich zusätzlich vermietet seien zudem schon eine Weile nicht mehr vermietet – das Haus stünde also erst einmal leer.

Wie es entlang der Lawalder Dorfstraße weitergeht, ebenso. Mit Jahresbeginn sind nämlich nicht nur Post und Blumenladen zu, sondern auch der Konsum gegenüber wird dann geschlossen sein. In der Arztpraxis auf der anderen Straßenseite werden sogar schon seit November keine Patienten mehr behandelt. Die Gemeinde Lawalde sucht nach einer Lösung, um der drohenden Tristesse im Ortskern entgegenzuwirken. „Wir hatten uns im Gemeinderat darüber verständigt, dass wir das Gebäude der Arztpraxis verkaufen wollen“, teilt Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) mit. Die Räumlichkeiten des früheren Friseursalons im Gemeindezentrum sollen dagegen neu vermietet werden. Mitte des Jahres hatte der Salon zugemacht.

zur Startseite