Ein dickes Ding 150-Kilogramm-Keeper Wayne Shaw überkommt im Spiel gegen Arsenal London der Hunger. Ein Fleisch-Sandwich ist schnell zur Hand. Doch die lustig wirkende Aktion hat einen Beigeschmack.

Wayne Shaw hat Hunger und beißt zu. © Screenshot Twitter

Zum Einsatz kam 150-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Spiel gegen den FC Arsenal am Montag (0:2) der Hingucker. In der 82. Minute überkam den Kult-Keeper der Hunger, auf der Ersatzbank futterte er ein Fleisch-Sandwich. Sutton-Teammanager Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: „Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat.“

Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der Kult-Keeper während des Spiels etwas isst. Die Quoten lagen bei 8:1. „Ich habe nicht darauf gewettet“, sagte Shaw.

Trotzdem droht dem 45-Jährigen ein Nachspiel. Die Kommission für Glücksspiele hat Untersuchungen gegen den Torhüter eingeleitet. Man werde sich anschauen, ob es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Glaubwürdigkeit im Sport sei kein Scherz. Seinen Ruf als Publikumsliebling bei Sutton hat Shaw mit der Aktion aber jedenfalls untermauert.

In Zukunft dürften ähnliche Aktionen allerdings ausbleiben - aus einem einfachen Grund: Shaw will nach seiner viel beachteten Aktion aufhören bei Sutton United. Der Torwart selbst habe seinen Abschied angeboten, und der sei von den Vereinschefs akzeptiert worden, sagte Teammanager Doswell dem Sender Sky News am Dienstag. „Es ist ein sehr trauriges Ende einer guten Geschichte“, kommentierte er. (dpa)

Das gif zum plötzlichen Hungerast

LEGEND: @SuttonUnited goalkeeper Wayne Shaw tucking into a pie on the bench vs Arsenal. ????

(?? @btsportfootball)pic.twitter.com/VwC4GG0AH6 — SPORF (@Sporf) 20. Februar 2017

zur Startseite