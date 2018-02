Ein dicker Fisch aus Meißen Als die Dresdner Polizei ein Auto aus Meißen anhält, kommt bei den beiden Insassen auf eine Fülle von Straftaten ans Licht.

Der Polizei-Stopp in Dresden wird für einen Meißner Fahrer ein längeres Nachspiel haben. © dpa

Dresden. Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr stellten Dresdner Polizeibeamte einen Meißner (35), der gleich mehrere Straftaten begangen hatte: Der 35-Jährige war mit einem weißen Transporter Iveco auf der Kesselsdorfer Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörten.

Bei der Überprüfung des Ivecos kam außerdem heraus, dass der im Dezember des letzten Jahres in Ottendorf-Okrilla gestohlen worden war.

Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und er fuhr auch ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei fand weiter heraus, dass der 35-Jährige mutmaßlich mehrmals mit einer gestohlenen Tankkarte im Bereich Meißen getankt hatte.

Und damit noch nicht genug. Auch seine 31-jährige Beifahrerin war kein unbeschriebenes Blatt: Gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Den konnte sie gegen Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

Gegen den Meißner wird nun wegen mehreren Vorwürfen ermittelt: Diebstahl, Urkundenfälschung, Betrug sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

