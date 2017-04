Ein Derby zum Feiertag Der SV Aufbau Waldheim strebt gegen den Roßweiner SV wie im Hinspiel eine Überraschung an. Doch die Gäste sinnen am 1. Mai auf Revanche.

Im Hinspiel zwischen dem Roßweiner SV und dem SV Aufbau Waldheim gab es eine Überraschung. Die will Stephan Leimner (links) mit den Waldheimern wiederholen. Benjamin Brambor und die Roßweiner haben etwas dagegen. © André Braun

Kreisoberliga

Der 1. Mai ist ein Feiertag und für die Fußballer des SV Aufbau Waldheim (11./24) einer im doppelten Sinn. Denn sie organisieren traditionell an diesem Tag das Richzenhainer Fußballfest. Da passt es gut, wenn mit dem Roßweiner SV (2./50) eine Mannschaft aus der Region zum Derby antritt. Mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel hatte der SV Aufbau für eine gehörige Überraschung gesorgt. „Zum Fußballfest wäre ein erneuter Sieg nicht schlecht“, sagte Trainer Andreas Kügler. Zumindest wolle man aber nicht verlieren. „Wenn die Einstellung wie in den vergangenen drei Begegnungen stimmt, sollte das auch möglich sein“, so Kügler, der bis auf Nick Wermuth alle Akteure zur Verfügung hat. Die Roßweiner hingegen sinnen auf Revanche. „Wir wollen uns die drei Punkte wieder holen“, sagte Gerd Hentzschel. Der RSV-Trainer hofft auf ein ordentliches Spiel vor großer Kulisse, macht aber um seine Aufstellung noch ein Geheimnis. „Einige Spieler sind noch fraglich“, so Hentzschel.

Der SV Ostrau 90 (4./37) will seinen Heimvorteil gegen den Falkenhainer SV (12./21) zu einem Sieg nutzen. Personell sieht es jedoch nicht besser aus als vergangene Woche. Drei Spieler sind wieder dabei, dafür fallen drei andere aus. „Wir sind als Tabellenvierter gut dabei und wollen diese Position halten“, so Donath.

Kreisliga A Staffel Süd

Für den VfB Leisnig (12./8) ist das Nachholspiel gegen den FSV Dürrweitzschen (10./12) das erste Spiel nach Steffen Kaiser. Der Vereinsvorstand hat sich von dem Trainer, der die Mannschaft 2015 übernommen hatte, getrennt. „Wir sind uns einig, dass dies die richtige Entscheidung ist, um den Abstieg noch verhindern zu können“, sagte Präsident Jörg Lippert. Für Steffen Kaiser war die Entlassung „ein Schlag ins Gesicht“, wie er dem Döbelner Anzeiger sagte. „Ich wünsche der Mannschaft alles Gute. Einige Spieler müssen sich aber fragen lassen, ob sie immer alles gegeben haben“, so Kaiser. Rico Meister übernimmt bis zum Saisonende. „Die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Die positiven Ansätze aus den letzten beiden Spielen wollen wir in zählbare Ergebnisse umsetzen“, sagte Meister. Vier Punkte sollen aus den Spielen gegen Dürrweitzschen und in Hochweitzschen am Montag herausspringen.

Der SV Medizin Hochweitzschen (2./32) hat vor dem Spiel gegen Leisnig allerdings erst einmal am Sonnabend den SV Medizin Zschadraß (3./31) vor der Brust. Die Zschadraßer haben zuletzt fünf Siege in Folge eingefahren und werden entsprechend selbstbewusst auftreten. Doch auch der Namensvetter aus Hochweitzschen hat sich nach der überraschenden Niederlage gegen Klinga-Ammelshain berappelt und die folgenden vier Partien gewonnen. Mit zwei Siegen am langen Wochenende könnten die Hochweitzschener eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft herbeiführen. Verlieren sie gegen Zschadraß, redet der Namensvetter ein Wörtchen mit.

Der SV 29 Gleisberg (9./15) kann mit einem Sieg gegen die SG Blau-Weiß Altenhain (11./10) Boden im Kampf gegen den Abstieg gut machen. Beim SV Klinga-Ammelshain (5./29) geht die SG Zschaitz/Ostrau II (8./16) als Außenseiter ins Rennen.

Kreisliga B Staffel Süd

Der SV Medizin Hochweitzschen II (7./20) und der Roßweiner SV II (5./22) haben sich erst vor zwei Wochen gegenübergestanden. Nach dem klaren 7:1-Erfolg sind die Roßweiner auch für das Rückspiel als Favorit anzusehen. Allerdings werden die Gastgeber darauf brennen, sich für die Schlappe zu revanchieren. Der SV Aufbau Waldheim II (4./23) kann mit einem Sieg gegen die SG Kössern (3./24) den Kontrahenten vom dritten Platz verdrängen. In seinem zweiten Spiel trifft der SV Medizin Hochweitzschen II auf den SV Grün-Weiß Großbothen (1./41). Gegen den Tabellenführer sind die Mediziner klarer Außenseiter.

zur Startseite