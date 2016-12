Ein Delfin für Riccardos Zukunft Der Siebenjährige ist durch eine Stoffwechselstörung schwer krank. Doch die Familie kämpft für ihn und hofft auf eine zweite erfolgreiche Tiertherapie.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch ist es ein Stoffdelfin, den Riccardo Schneuer festhält – hier mit Papa Mario in der Radebeuler Wohnung. © Arvid Müller Noch ist es ein Stoffdelfin, den Riccardo Schneuer festhält – hier mit Papa Mario in der Radebeuler Wohnung.

Doch bald könnte es wieder ein richtiges Tier sein, wie der Junge ihm schon im Sommer 2015 mit seiner Betreuerin Ricarda in der Karibik begegnet ist.

Viel ist vom Flur aus nicht zu hören aus dem Bereich des Zimmers, in dem Riccardos Bett steht. Ab und zu ein leichtes Seufzen, dann eine Mädchenstimme, die sich mit jemandem unterhält. Doch mit wem? Riccardo und Schwester Samira haben gerade eine kleine Privatzeit. Weil Samira ihrem Bruder vorlesen will. Wenn sie das fürs Lesenüben tun soll, gefällt es ihr nicht. Anders bei ihrem Bruder. Ihm Märchen zu erzählen, macht sie gerne. Denn die Neunjährige ist ganz versunken darin.

Ob Riccardo das Gehörte versteht, lässt sich schwer erkennen. Mit leicht aufgerichtetem Oberkörper liegt er ganz ruhig da. Die Augen auf die dünnen langen Lichtschläuche gerichtet, die wie ein Baldachin über dem Bett hängen. Dass der zarte, schmale Junge auf Ansprache nicht direkt reagiert, ist nur für Menschen ungewöhnlich, die ihn nicht kennen. Wer vorsichtig über seine kleine Hand streichelt, kann oft einen Kontaktversuch spüren. Vielleicht sogar einen leichten Händedruck.

Dass Riccardo die Welt akustisch erlebt, zeigt sich auch, als Vater Mario nach Hause kommt, mit Frau und Kindern spricht. Plötzlich bewegt sich der Siebenjährige. Immer wieder gehen seine Augen Richtung Vater, dreht er den Kopf dahin. Eine anstrengende Übung. Verfügt er doch über sehr wenig Muskelspannung. Schon einen Stift zu halten, ist kaum möglich – den Kopf zu heben Schwerstarbeit.

Riccardo leidet an einer seltenen, durch spontane Genmutation verursachte Stoffwechselstörung, dem Menkes-Syndrom. Wie etwa 13 Kinder in Deutschland. Fast nur Jungs, Mädchen sind selten betroffen. Die meisten Erkrankten können niemals stehen, laufen, sprechen. Haben nur ein kurzes Leben vor sich. Ohne Behandlung höchstens drei Jahre. Für Riccardos Eltern der größte Schock, als sie Wochen nach der Geburt erfahren, was mit ihrem Sohn los ist. Und erst mal ratlos sind, weil sich kaum jemand mit der Krankheit auskennt.

Entmutigen lassen sie sich nicht, setzen alles in Bewegung, um Informationen und Helfer zu finden. Damals wie heute gilt für sie: Ins Heim geben wir unseren Jungen nicht. „Ich hätte gar keine Ruhe, wenn ich mich nicht jeden Tag mit eigenen Augen davon überzeugen könnte, wie es ihm geht“, sagt Mutter Katja Schneuer-Weise (35). Auch wenn das für sie bedeutet, Tag und Nacht für den Jüngsten da zu sein. Ab und an unterstützt durch eine Krankenschwester. Seit Kurzem arbeitet Katja Schneuer-Weise wieder, nebenberuflich. Als Taxiunternehmerin. Wie ihr Mann Mario (44), der ebenfalls ein Taxi- und Transportunternehmen hat.

In Mutter Katjas und Vater Marios Leben spielen neben Riccardo auch die beiden Töchter eine große Rolle. Dass die Blicke der Eltern trotzdem besonders oft zum Bruder gehen, sind Kaya, 10, und Samira, 9, gewöhnt. Die Schwestern werkeln gern mal in der Küche und beschäftigen sich mit all dem, was Mädchen so mögen, auch mit Musik und Mode. Ziehen sich gern schick an, die Große mit Kette und passenden Ohrringen, die Kleinere mit von der Mutter selbst gebasteltem Ohrschmuck.

Basteln wird überhaupt groß geschrieben bei Schneuers. Nicht zuletzt, weil es Riccardo nutzt. Die Mädels fädeln kleine Kunstwerke aus Perlen – Tiere, Schutzengel, modische Auf- und Anhänger. Und verkaufen sie vorm Haus der Familie in Lindenau. Für ihren Bruder. Damit sie 2017 wieder gemeinsam nach Curacao fliegen können, zur Delfintherapie. Darauf gekommen ist die Familie durch andere Menkes-Eltern.

Die erste Kur 2015 war ein voller Erfolg. Weil sich die Familie gemeinsam erholte und andere Betroffene kennenlernte. Und weil Riccardo sich im Wasser mit den Tieren wunderbar entspannte. Die Krönung: Bei der Delfinkur wird festgestellt, dass Riccardo durchaus mit Ja und Nein auf Fragen antworten kann. Über Taster und einen Augensteuerungscomputer, wie Schneuers nun endlich einen zu Hause haben.

Außerdem ist Riccardos Gesundheit stabiler geworden. Er bringt zwar schon mal eine Erkältung mit aus der Schule, wo er Grundschulwissen wie Buchstaben und Zahlen vermittelt bekommt sowie Physio- und Ergotherapie erhält, erzählt seine Mutter. Und er hatte sich im Frühjahr einen komplizierten Schulterbruch zugezogen – inzwischen gut verheilt. Doch die epileptischen Anfälle sind fast weg. Wie das Schleimproblem – mit dem Sekret wird er nun selbst fertig. Auf den Hustenassistenten, die Atemholhilfe, kann er jetzt verzichten. Nur auf die Ernährung über die Sonde nicht. Wegen der nötigen Kalorien. Über die Hälfte der Nahrung nimmt der Junge so zu sich, das Übrige normal, aber püriert. Drei Kilo hat er in letzter Zeit zugenommen, wiegt jetzt 15 Kilo.

Dass sich der Junge so gut macht, bestärkt Eltern und Geschwister in ihrer Mühe. Wobei für sie nicht allein das gemeinsame Älterwerden wichtig ist. Sondern dass Riccardo so viel wie möglich vom Leben hat, dass sie sich mit ihm noch besser verständigen, noch mehr auf seine Befindlichkeiten eingehen können. Dass die Muskeln stärker werden, das Immunsystem stabiler. Nie lockerlassen, sagt Mutter Katja.

Nun sammeln sie für Kur Nummer zwei, stellen Anträge bei Stiftungen und hoffen wieder auf die Hilfe der Radebeuler. Wie sie ihnen schon zuteil wurde vom Lionsclub, über die Chorgemeinschaft Lindenau, die Bäckerei Barth, den Radebeuler Reifenservice, die Feuerwehr Lindenau und viele andere private Spender.

www.menkes-kids.de

zur Startseite