Ein Defibrillator für die Elbgalerie Jährlich sterben in Deutschland 100 000 Menschen am Herztod. Ab sofort ist an der Hauptstraße schnelle Hilfe möglich.

Ersthelfer: Haustechniker Marcus Hoffmann mit dem neuen Defibrillator in der Elbgalerie. © Matthias Seifert

Ob Rhythmusstörungen oder Kammerflimmern: Wenn das Herz nicht mehr regelmäßig schlägt, kommt es auf jede Sekunde an. Für solche Notfälle wurde jetzt in der Elbgalerie ein Defibrillator installiert. Das Gerät ist für Jeden zugänglich – und auch für Laien zu bedienen. Kippt jemand um, weil das Herz stillsteht, sollte man sofort mit der Herzdruckmassage anfangen und das Gerät anlegen. Eine Lautsprecherstimme sagt Schritt für Schritt, wie das geht: Den Oberkörper des Kranken freimachen, zwei Elektroden mit Klebestreifen ankleben – und abwarten. Das Gerät misst selbstständig die Herzströme und entscheidet automatisch, ob ein elektrischer Schock ausgelöst wird oder nicht.

Die auffällige Säule steht direkt neben den Aufzügen und ist im Notfall schnell aufzufinden. Aufgestellt wurde sie von der Björn-Steiger-Stiftung, die solche Geräte deutschlandweit an stark frequentierten Orten installiert. Die Elbgalerie besuchen 6 000 Menschen pro Tag. Centerleiter Andree Schittko: „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir vorbereitet sind – auch wenn wir hoffen, dass der Ernstfall nicht eintreten wird.“ Laut Steiger-Stiftung sterben pro Jahr deutschlandweit 100 000 Menschen am Herztod. Den Betroffenen muss in kürzester Zeit geholfen werden, denn mit jeder ungenutzten Minute verschlechtert sich die Überlebenschance rapide. (SZ)

