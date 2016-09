Ein Dauergrinsen und zwei unbekannte Vornamen Beim Fanforum am Mittwoch im Fuchsbau wurden nur wenige sportliche, dafür aber so manches private Geheimnis gelüftet.

zurück Bild 1 von 4 weiter Ein Selfi-Foto nach dem letzten Trainig vor dem ersten Punktspiel. © Joachim Rehle Ein Selfi-Foto nach dem letzten Trainig vor dem ersten Punktspiel.

Hans-Jürgen Schiemenz (62) ist seit 1980 Füchse-Fan. Er kommt zu fast allen Foren, stellt aber nur selten eine Frage.

Tobias Buchan (22) aus Reichwalde wollte wissen, wie es mit Weißwassers Füchsen in der DEL 2 weitergeht. Fotos: J. Rehle.

Anthony Dobozi (8) ist eigentlich gar kein Füchse-Fan. Seiner Schwester Emely zuliebe kam er mit in den Fuchsbau.

Fans der Lausitzer Füchse sind grundsätzlich sehr nah dran an ihrem Team. Nicht anders war das beim Fanforum am Mittwoch in der Traditionsgaststätte Fuchsbau in der Eisarena. Zwar kamen nur etwa 15 Gäste, aber die wollten gar nicht mehr aufhören zu fragen. Zum Einstieg interviewte Pressesprecher Andreas Friebel den neuen Trainer Hannu Järvenpää und den langjährigen Trainer und jetzigen Geschäftsführer Dirk Rohrbach.

Besonders die sportlichen Aussichten der sehr jungen Mannschaft beschäftigten das Publikum. Das ist ganz wörtlich zu nehmen, das Durchschnittsalter liegt bei 23,5 Jahren. Einer der Gäste machte sich Sorgen um den tschechischen Stürmer Pavel Svoboda und wollte wissen, ob seine Verletzung schwerwiegend sei und wann er voraussichtlich wieder spielen kann.

Genau das wollten Andreas Friebel und Trainer Järvenpää nicht verraten. „Wir haben in den letzten Jahren Informationen über Verletzungen und Krankheiten immer sehr intensiv kommuniziert, uns aber entschlossen, das nicht mehr zu tun“, so Friebel. Alles auszuplaudern passt nicht zur Strategie des Trainers. Järvenpää steht auf dem Standpunkt, dass Eishockey heute bedeutet, dass alle Mannschaften alles analysieren, was irgendwo in den Medien auftaucht. Damit können sie sich gegebenenfalls entscheidende strategische Vorteile verschaffen. Wer im Spiel gegen Crimmitschau am Freitagabend im Tor steht, wollte er aus genau diesen Gründen nicht sagen. Andere Fragen galten der Kooperation mit Berlin und Schönheide und dem möglichen Austausch von Spielern.

Manche der Fans wollten nur zuhören, ohne eigene Fragen zu stellen. Zu ihnen gehörte Hans-Jürgen Schiemenz. Der gebürtige Hoyerswerdaer kam 1980 nach Weißwasser und ist seitdem Füchse-Fan. Er verpasst kaum ein Forum, hält sich mit Fragen aber stets zurück.

Tobias Buchan gratulierte dem Füchse-Management dazu, ein junges Team in die neue Saison zu schicken, machte sich aber Gedanken, wie das Team im Erfolgsfall zu halten sei. Die sehr theoretische Frage mit vielem Wenn und Aber beantwortete Dirk Rohrbach so: Wenn sich Spieler entwickeln, haben sie auch andere Perspektiven. „Alles was wir tun können, um eine Mannschaft zusammenzuhalten, ist, so früh wie möglich mit den Jungs zu sprechen. Wir haben aber gemerkt, dass es schwierig ist, Leistungsträger zu halten.“

Reine Fan-Angelegenheiten spielten nur eine untergeordnete Rolle. Emely Dobozi (14) wollte eigentlich wissen, wie es mit der Sicherheit im Fuchsbau weitergeht, traute sich aber nicht zu fragen. Sie war mit ihrem Bruder Anthony (8) gekommen, der still zuhörte. Die ungestellte Frage knüpft an einen Vorfall während des Spiels gegen Berlin an, als Fans laut wurden und eine Scheibe zu Bruch ging. „Da hatte ich ein wenig Schiss“, gab Emely zu. Sie verpasst kein Heimspiel und hält große Stücke auf Elia Ostwald und Erik Hoffmann.

Trotz der restriktiven Informationspolitik von Hannu Järvenpää erfuhren die Fans am Schluss, dass er mit zweitem Vornamen Rainer heißt, und dass Neuzugang Roope Ranta erst seit zwei Wochen verheiratet ist und deshalb mit einem Dauergrinsen herumläuft. Auch er hat übrigens einen zweiten Vornamen: Tommy. Manchmal gibt es Antworten, obwohl keine Fragen gestellt wurden. Und nicht alle Fragen wurden zur Zufriedenheit der Fragesteller beantwortet. Vielleicht stellen sie sich zum nächsten Fanforum nicht mehr – oder ganz anders.

