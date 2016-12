Ein Dankeschön für die Retter Landrat Michael Harig war am 24. Dezember unterwegs im Kreis: Um allen zu danken, die Weihnachten Dienst tun.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Mitglieder des Posaunenchores Radeberg gingen am Weihnachtstag von Station zu Station im Radeberger Krankenhaus und überbrachten dort ihre musikalischen Weihnachtsgrüße. © Bernd Goldammer Die Mitglieder des Posaunenchores Radeberg gingen am Weihnachtstag von Station zu Station im Radeberger Krankenhaus und überbrachten dort ihre musikalischen Weihnachtsgrüße.

Anerkennung mit Kaffee und Gebäck: Das übergab Landrat Michael Harig (li.) an Klinikchef Dr. Matthias Czech.

Das war eine Reise der Dankbarkeit. Alljährlich geht Landrat Michael Harig am Weihnachtstag auf Landkreistour. Um jenen Menschen zu danken, die an diesem Tag arbeiten. Auf seiner Reise machte er an vielen Orten Station, unter anderem besuchte er das Sächsische Krankenhaus in Arnsdorf. Bald darauf wurde der Politiker von Dr. Matthias Czech, dem Chefarzt der Asklepios-ASB Klinik in Radeberg, begrüßt. Auch Pflegedienstleiterin Heike Lamprecht war dabei, als Michael Harig der Klinik sein herzliches Dankeschön überbrachte.

„Es ist mir ein Bedürfnis heute all den Menschen zu danken, die sich mit Hingabe und Leidenschaft um andere kümmern. Deshalb mache ich mich jedes Jahr am Weihnachtstag auf den Weg in Krankenhäuser, Rettungsstationen und Pflegeeinrichtungen des Bautzener Landkreises“, sagte Michael Harig zu den Motiven für seine Weihnachtstour. Er lobte den hohen Einsatz, der von Ärzten und Schwestern geleistet wird. Wie in der Notaufnahme der Asklepios-ASB-Klinik zu sehen war, hat das Unglück auch am Weihnachtstag keine Pause gemacht. Es wurden einige Verletzte eingeliefert. Vorwiegend waren es Menschen, die bei einem plötzlich aufgetretenen Blitzeis ins Rutschen gekommen waren, war zu erfahren. Von den Ärzten und Schwestern der Klinik wurden sie unverzüglich versorgt. Im Gespräch mit dem Landrat ging es auch um die Vorhaben der Klinik in der kommenden Zeit.

Ein ganz besonderer Moment

Zu diesem Zeitpunkt war auch Dipl. med. Matthias Wehner im Haus unterwegs. Der leitende Arzt erlebte die musikalischen Weihnachtsgrüße des Radeberger Posaunenchores mit. Und man konnte ihm ansehen, das ihm die Weihnachtsmusik unter die Haut ging. „Für mich sind das heute ganz besondere Momente“, betonte der Chirurg. Die Musik geht den Patienten am Weihnachtstag besonders nahe. Sie steht für Anteilnahme, Zuspruch und Hoffnung. Es sind Patienten, die über die Weihnachtstage eine Versorgung rund um die Uhr brauchen. Die deshalb auch nicht auf „Weihnachtsurlaub“ nach Hause entlassen werden konnten. Sie wissen das sehr zu schätzen. So gingen die Mitglieder des Posaunenchores von Station zu Station. Im musikalischen Gefolge war der Radeberger Pfarrer Johannes Schreiner. Er besuchte die Patienten in den Krankenzimmern und überbrachte Weihnachtsgrüße.

