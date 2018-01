Ein Dank an die Feuerwehren Arnsdorfs Bürgermeisterin lobt das Engagement der Kameraden. Neue Fahrzeuge sind aber auch 2018 nicht möglich. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem.

© Uwe Soeder

Arnsdorf. Beim Neujahrsempfang in Arnsdorf nutzte Bürgermeisterin Martina Angermann nicht nur die Gelegenheit, besonders engagierte Bürger zu ehren, sondern auch ein paar mehr lobende Worte als sonst für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde zu finden. Denn am Morgen des 16. März 2017 mussten sie erneut ausrücken, um einen in Flammen stehenden Schuppen zu löschen. Insgesamt 41 Kameraden mussten damals erneute ausrücken, um Gebäude und Leib und Leben von Tieren zu retten. „Weitere Einsätze bei Verkehrsunfällen, Türnotöffnungen oder umgestürzten Bäumen wurden durch unsere Kameraden bewältigt. Vielen Dank an alle Kameraden, die stets zur Stelle sind, wenn es gilt, in der Not zu helfen und das ehrenamtlich“, betonte die Bürgermeisterin während des Neujahrsempfangs.

Gleichzeitig musste Martina Angermann aber auch schlechte Nachrichten überbringen. Zuletzt hatten die freiwilligen Feuerwehren Fischbach und Kleinwolmsdorf in den 90er-Jahren neue, geförderte Feuerwehrfahrzeuge, in Besitz nehmen konnten. Für die Feuerwehren Arnsdorf und Wallroda schaffte die Gemeinde etwas später ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks beziehungsweise ein gebrauchtes Löschfahrzeug an. Eigentlich sind alle Fahrzeuge nur wenige Kilometer gefahren, aber trotzdem in die Jahre gekommen. Neuanschaffungen wären dringend nötig. „Das geht nicht nur uns so. Wenn Sie die Liste der Löschfahrzeuge des Landkreises lesen, sind gut 50 Prozent der Fahrzeuge genauso alt wie unsere. Der Vergleich ist aber nicht tröstlich“, so die Bürgermeisterin. Die Ausgaben für Löschfahrzeuge seien immens. Trotz Förderung bleiben an der Gemeinde Kosten in Höhe von 200 000 bis 250 000 Euro hängen. „Deshalb mussten wir leider den Antrag der Feuerwehr Arnsdorf wieder im Haushalt zurückstellen“, so das Gemeindeoberhaupt betrübt. Deswegen hat sie auch gleichzeitig den anwesenden CDU-Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk dringend darum gebeten, bei seiner Arbeit im Finanzausschuss darauf zu achten, dass die Gemeinden finanziell besser ausgestattet werden, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden können.

Doch immerhin konnte Martina Angermann auch noch eine positive Nachricht vermelden. So seien die Planungen zum Löschwasserteich in Fischbach fertiggestellt. Eine Förderung wurde ebenfalls beantragt. „Hier hoffen wir auf einen positiven Bescheid des Landratsamtes. Dann kann der Teich in diesem Jahr gebaut werden und die Löschwasserversorgung im oberen Bereich des Ortsteiles wesentlich verbessern.“

zur Startseite