Ein Damm ist gebrochen Die Krawalle von Jugendlichen in Frankreich haben sich auf ein Schulgebäude ausgeweitet.

Paris. Ausschreitungen bei einem Gymnasium in einem Pariser Vorort haben die Debatte um die französische Sicherheitspolitik neu angeheizt. „Ein Damm scheint gebrochen zu sein“, sagte Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem am Mittwoch dem Sender BFMTV, weil es nicht nur vor, sondern auch innerhalb der Schule in Saint-Denis zu Gewalt gekommen sei. Die konservative Präsidentin der Hauptstadtregion, Valérie Pécresse, forderte das Innenministerium auf, „das Umfeld der Gymnasien in der Hauptstadtregion zu schützen, die seit Wochen der Ort gewalttätiger Zwischenfälle sind“.

Das Gymnasium war am Dienstag nach gewalttätigen Zwischenfällen geräumt worden, anschließend hatten Jugendliche sich laut französischen Medienberichten im Umfeld Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Die Polizei hatte 55 Personen festgenommen, die meisten von ihnen minderjährig. Für 54 wurde der Polizeigewahrsam am Mittwoch um einen Tag verlängert.

Marine Le Pen, Chefin des Front National und Präsidentschaftskandidatin, warf der sozialistischen Regierung eine „Minimalreaktion“ vor: „Wir müssen die republikanische Ordnung wiederherstellen und die für die Republik verlorenen Gebiete zurückerobern“, erklärte sie. Premierminister Bernard Cazeneuve verurteilte in einer Mitteilung die „inakzeptablen Gewalttätigkeiten“, griff aber zugleich diejenigen an, die den Vorfall „zu Wahlkampfzwecken ausschlachten“.

In den vergangenen Wochen war es in Frankreich mehrfach zu Ausschreitungen mit Schülern gekommen, Hintergrund sind Proteste gegen Polizeigewalt. (dpa)

