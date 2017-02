Ein Container für den Jugendklub Obergurig hat sich um die Behausung gekümmert – jetzt sind die Jugendlichen am Zug.

Eine Behausung für einen neuen Jugendklub ist in Aussicht, aber noch fehlt ein Konzept. In der jüngsten Sitzung des Oberguriger Gemeinderates informierte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU), dass die Gemeinde für etwa 3 000 Euro einen gebrauchten Container kaufen könnte. „Wir haben uns diese Raumzelle angesehen, sie ist in einem guten Zustand.“ Sie verfüge über drei Räume mit Küche und Toilette.

Allerdings hätten die an einem Treff interessierten Jugendlichen ein von der Gemeinde gefordertes Konzept noch nicht vorgelegt. Im November hatten drei Jugendliche im Gemeinderat vorgesprochen, um ihren Wunsch nach einem Treff kundzutun. Im Dezember hatte Bauhofleiter Udo Brosig die Container-Lösung und als Standort eine Fläche in der Nähe der Kläranlage Schwarznaußlitz vorgeschlagen. Das sei bei einigen Anwohnern aus dem Ort bereits auf Skepsis gestoßen, sagte Gemeinderätin Uta Krebs (Unabhängige Bürgerbewegung).

Seit 2010 gibt es in der Gemeinde Obergurig keinen Jugendklub mehr. Weil es damals mehrfach Ärger gab, wurde der Klub neben der Turnhalle geschlossen. Mittlerweile werden die Räume anderweitig genutzt. (SZ/MSM)

