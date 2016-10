Ein Camp mit Profi-Standards

Am Wochenende kommt es bei den Suburbian Foxes zu einem Treffen der Superlative. Die Crème de la crème des deutschen Footballs kommt als Coachingteam nach Radebeul, darunter Markus Grahn, in Expertenkreisen der beste deutsche Trainer und derzeit Headcoach bei den Frankfurt Universe. Außerdem Clifford Madison, seinerzeit Cheftrainer der Dresden Monarchs in deren Aufstiegssaison, und vier Spieler des amtierenden deutschen Serienmeisters und EuroBowl Champions aus Braunschweig.

Gemeinsam wollen sie dem American Football in den neuen Bundesländern neue Impulse geben und entsprechen damit vollumfänglich der Radebeuler Intention. Die Gastgeber erwarten rund 100 Teilnehmer, von denen aber nur 70 auf dem Spielfeld stehen werden. Der „Rest“ sind deren Trainer, die den Profis über die Schulter schauen.

Dabei geht es vordergründig um die Vermittlung von American-Football-Basics auf professionellem Niveau.. Das soll für Spieler, aber besonders für deren Trainer gelten. Zusätzlich zu dem praktischen Teil, wird es noch fast fünf Stunden Theorie zur Regelkunde, sowie zu taktischen wie auch Trainingskonzepten geben.

Gegen eine Teilnahmegebühr von 25 Euro wird Samstag ab 11 Uhr im Rahmen der Registrierung ein Camppass ausgegeben. Jeder der das Abenteuer Profi American Football für ein Wochenende erleben möchte kann mitmachen, Mindestalter 17 Jahre. Die Gebühr wird zurückerstattet, sollte jemand sich im Anschluss für eine Mitgliedschaft bei den Suburbian Foxes entscheiden. (kn)

