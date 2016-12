Ein Bypass für Großraschütz Die Häuser an der Riesaer Straße sollen im Ernstfall nicht mehr unter Wasser stehen.

Das letzte Hochwasser setzte auch das BTZ der Handwerkskammer unter Wasser. © Archiv/Arvid Müller

Der Deich in Kleinraschütz bekommt einen Bypass. So sollen im Falle eines simulierten hundertjährigen Hochwassers gezielt Hochwasserspitzen zwischen Röderneugraben und Riesaer Straße im Bereich des BTZ abgeleitet werden. Zwar wird ein Teil der dafür vorgesehenen Retentionsflächen überschwemmt, aber die Wohnbebauung soll trocken bleiben. Das überschüssige Wasser wird in einem verrohrten Kanal unterhalb des Pegels Kleinraschütz in die Große Röder abgeleitet. Die Baumaßnahme kostet insgesamt laut Planung rund 260 000 Euro und wird im Zuge des Hochwasserschutzes zu 75 Prozent gefördert.

Das Problem an dieser Stelle ist das besondere Zusammentreffen von Strießener Grenzgraben und Röderneugraben. Da in Großraschütz der Röderneugraben eingedeicht ist, ist der Strießener Grenzgraben im Bereich des Deiches verrohrt. Am Auslauf befindet sich eine Rückschlagklappe, die bei steigendem Wasserstand im Röderneugraben den Auslauf verschließt, um das Eindringen von Röderwasser in den Grenzgraben zu verhindern. Im Hochwasserfall können die Abflüsse aus dem Grenzgraben daher nicht abgeleitet werden, was letztlich landseitig der vorhandenen Deichanlagen zur Überflutung führt. Deshalb standen bei den letzten Hochwassern Grundstücke an der Riesaer Straße und der Kleinraschützer Straße unter Wasser.

Die besondere Gefahr ergibt sich im Hochwasserfall aus dem Zusammenspiel von oberflächlicher Überflutung, aufsteigendem Grundwasser sowie Wasseraustritten aus den Kanälen. Besonders gilt das für die Riesaer Straße 12 bis 22. Für diese Häuser soll ein eigener Objektschutz geprüft werden. Nach dem letzten Hochwasser wurde die Messstelle Kleinraschützer Röderpegel einer der modernsten in Sachsen. Jetzt misst man hier nicht nur die Wasserhöhe, sondern auch die Durchflussmenge.

