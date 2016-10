Ein Bushalt fürs Gewerbegebiet? Kodersdorf will damit einen Wunsch der Firmen und deren Mitarbeiter erfüllen.

Symbolfoto. © Jens Trenkler

Der Kodersdorfer Gemeinderat will das Gewerbegebiet am Kranichsberg und am Sandberg besser an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Eine Studie soll den Bedarf ermitteln und Lösungsvorschläge erarbeiten. Deshalb stellt die Kommune einen Förderantrag über die Regionale Fachkräfteallianz des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Mit zehn Bushalten pro Tag sei Kodersdorf zwar gut zwischen Görlitz und Niesky vernetzt, stellt Bürgermeister René Schöne fest. Da diese Verbindungen aber vor allem der Beförderung von Schülern dienten, seien sie nicht auf die Bedürfnisse von Pendlern zugeschnitten. Als Beispiel nennt er einen Mann aus Schleife, der als Arbeitnehmer jeden Tag nach Kodersdorf komme. Zwischen Schleife und Kodersdorf verkehrt ein Regionalzug und verbindet so die über 50 Kilometer von einander entfernten Gemeinden. Einzig für die Strecke von Kodersdorf Bahnhof bis in das Gewerbegebiet gebe es bisher keine Möglichkeit der öffentlichen Beförderung.

Gerade für Arbeitskräfte, die über den Zweiten Arbeitsmarkt eine Stelle in Kodersdorf vermittelt bekämen, sei das Gewerbegebiet schlecht erreichbar. In Rücksprache mit dem Jobcenter sei deshalb die geplante Analyse ein gemeinsames Ziel. „Es muss gelingen, die Frau oder den Mann pünktlich zur Schicht zu bringen“, erklärt René Schöne bei der Gemeinderatssitzung. Auch Kodersdorfer Bürger könnten von einer Busverbindung in den Ortskern profitieren, etwa um Einkaufen zu fahren.

Die Studie trägt der Tatsache Rechnung, dass Kodersdorf sich zu einer Einwanderungsgemeinde entwickle, so René Schöne weiter. Bei einer für die Zukunft geschätzten Belegschaft von mehr als 1 200 Mitarbeitern für die Betriebe Holzindustrie Schweighofer, Elbe Flugzeugwerke, Borbet und Color Parts sei die Sicherung der Fachkräfte entscheidend für die Unternehmen. Für die Erstellung der Studie sind rund 22000 Euro Gesamtkosten geplant. Bei einer Förderung von 90 Prozent bleiben der Gemeinde Kodersdorf Eigenmittel von etwa 2000 Euro zu zahlen, die aus liquiden Mitteln finanziert werden. Die Studie soll im kommenden Jahr entstehen.

