„Ein Busbahnhof ist eine Visitenkarte" Flixbus will nicht für Dresden einen ZOB bauen, die Stadt hat aber kaum Geld. Am Donnerstag saßen beide Seiten zusammen.

Nicht an den Elbepark und auch nicht an den Flughafen sollen die Fernbusse verbannt werden. Das hat Marktführer Flixbus am Donnerstag deutlich gemacht. „Was für die Fahrgäste zählt, ist die Lage“, sagte Patrick Kurth, der auf Einladung der SPD-Fraktion im Enso-Gebäude mit 50 Dresdnern die Frage diskutierte: Wo nur soll der neue Busbahnhof gebaut werden?

Die bisherige Haltestelle an der Bayrischen Straße hätte sich von der Lage her als sehr gut herausgestellt. Die Wege von der Wohnung zum Fernbus seien dort kurz, auch wegen der guten Bus- und Bahnanbindung. In Zahlen ausgedrückt: Rund 1,4 Millionen Fahrgäste habe Flixbus in seinen Fahrzeugen von und nach Dresden im vergangenen Jahr befördert. Fast so viele Menschen wurden auch am Flughafen abgefertigt. Dresden sei eine Top-Destination im Streckennetz des Anbieters. In dieser Nähe zu bauen, wäre deshalb wichtig. Die Stadtverwaltung hatte den Wiener Platz zwischen Hauptbahnhof und Budapester Straße vorgeschlagen. Ein Plan, den bislang die CDU und die Grünen befürworten.

Ob sich das Unternehmen auch finanziell am Bau und Betrieb eines Busbahnhofs beteiligen würde, will SPD-Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer wissen. „Natürlich haben Sie recht: Da kommen die privaten, grünen Busse und wollen einen Platz haben“, so Kurth. „Aber vergessen Sie nicht: Es ist ein öffentlicher Personenverkehr, unsubventioniert, mit vielen traditionsreichen Busunternehmern. Und bei einem Busbahnhof handelt es sich um Infrastruktur in Ihrer Stadt.“ Immerhin halte Flixbus eine „Koproduktion“ für möglich.

Angesichts der Haushaltslage in Dresden sei diese auch besser, so Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Er will nicht nur mit Flixbus sprechen, sondern auch mit Peter Simmel. Der Investor des Albertplatz-Hochhauses möchte am Hauptbahnhof einen neuen Markt errichten. Von einem Busbahnhof direkt vor der Tür könnte er profitieren, so der Bürgermeister. Deshalb wolle man anfragen, wie er zu einer Teilfinanzierung steht.

Der ehemalige Geschäftsführer des Hamburger Busbahnhofs, Wolfgang Marahrens, erklärte, dass die Stadt Dresden den ZOB nicht selbst betreiben muss. „In München hat das Bayerische Rote Kreuz diese Aufgabe übernommen, in Stuttgart der Flughafen, in anderen Städten machen das Parkausbetreiber“, sagte er. Was den Bau angeht, so habe Hamburg zwar Geld in die Hand genommen. Dort sei das Projekt aber etwa durch Mieten refinanziert worden, weil sich Geschäfte im Bahnhof befinden. Nur halbherzig sollte Dresden nicht bauen. „So eine Verkehrsanlage ist immer eine Visitenkarte für Ankommende.“

