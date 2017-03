Ein Bus für zwei Burgen Albrechtsburg und Moritzburg sind jetzt viermal täglich durch eine Expresslinie verbunden, die viel Neues möglich macht.

Richtet sich in erster Linie an Touristen, ist aber auch für Einheimische interessant: Die Expressbuslinie von Meißen über Weinböhla nach Moritzburg bietet sich zum Beispiel für Ausflüge und Exkursionen von Kinder- und Schülergruppen an. © Claudia Hübschmann

Fragende Gesichter an der Haltestelle Roßmarkt: „Wofür steht denn ‚Linie M’ da vorn auf dem Bus“, erkundigt sich eine ältere Dame. Der Buchstabe auf dem Display über dem Fahrersitz ist tatsächlich doppeldeutig. Er kann sowohl als Initial für Meißen gelten als auch für Moritzburg. Ein Reisebus der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) wird ab 1. April als Linie M in der Tourismussaison viermal täglich Albrechtsburg und Moritzburg mit nur einem Zwischenhalt in Weinböhla miteinander verbinden. Das Angebot richtet sich sowohl an Touristen als auch an Einheimische.

„Der Bedarf ist da“, sagt Marleen Seifert vom Tourismusverband Elbland. Gemeinsam mit Vertretern von Landratsamt, Stadt, VGM und Verkehrsverbund Oberelbe hat sie sich an diesem Mittwochvormittag an einem Infostand am Roßmarkt eingefunden. Rund ein Fünftel der Besucher des Elblandes reisten ohne Auto an, sagt Marleen Seifert. Der Trend gehe zum Urlaub mit Fahrrad, Bus und Bahn. Die Gäste wollten sich nicht dem Stress aussetzen, in der Fremde einen Parkplatz suchen oder nach einem Schoppen Wein abbrechen zu müssen. Bequemer und schnell geht das Reisen künftig mit der Reisebus-Linie M.

Technik-Dezernent Andreas Herr vom Landratsamt Meißen schlägt einen Bogen nach Dresden. Exakt eine Woche zuvor hatten die Marketing-Gesellschaft der Landeshauptstadt und der Tourismusverband Elbland im Gewandhaus-Hotel angekündigt, unter der gemeinsamen Marke „Dresden Elbland“ mehr Gäste anziehen zu wollen. Auf das Lippenbekenntnis folgt der Praxisbeweis. Ein Trend im Tourismus geht weg vom Städtetrip hin zum Erlebnis der gesamten Region mit Großstadt und Umland. Das werde mit der Express-Linie einfacher. Dezernent Andreas Herr skizziert eine von mehreren Möglichkeiten.

So könnten die Besucher aus Dresden mit der S-Bahn bis Meißen-Altstadt reisen und auf diesem Weg schon einmal das Panorama auf die Weinberge der Oberlößnitz sowie Zitzschewigs genießen. Nach den Pflicht-Stationen Porzellan-Manufaktur, Albrechtsburg und Altstadt bietet sich viermal täglich die Fahrt mit dem Bus vom Roßmarkt in Richtung Moritzburg an.

Der Zwischenstopp in Weinböhla soll Herr zufolge den Bahnreisenden aus Leipzig und Brandenburg die Möglichkeit zum Zusteigen bieten. In gut einer halben Stunde geht es ohne weitere Halte zum Moritzburger Schloss. Schließen ließe sich der Kreis am frühen Abend mithilfe der Lößnitzgrundbahn. Diese wiederum bietet ab Weißes Ross direkten Anschluss per Straßenbahn nach Dresden oder ab Radebeul per S-Bahn.

Zahlreiche abgewandelte Varianten bieten sich an. VGM-Geschäftsführer Rolf Baum könnte sich vorstellen, über einen Fahrradanhänger oder Fahrradträger die Linie M auch Fahrradtouristen schmackhaft zu machen. Er verrät, dass sein Unternehmen gegenwärtig über den geförderten Kauf von mehreren neuen Fahrzeugen verhandele. Diese sollten sich erstmals über die Hängerkupplung zusätzlich mit einem Radträger ausstatten lassen.

In Moritzburg empfängt Kulturlandschafts-Chefin Gundula Bleul den ersten Testbus der M-Linie. „Immer wieder erhalten wir Anfragen von Touristen, die einen Abstecher nach Meißen machen wollen“, sagt sie. Bislang mussten die Besucher auf den Bus nach Coswig sowie Umstieg in die S-Bahn verwiesen werden. Das allerdings sei zeitlich und organisatorisch ein hoher Aufwand. „Jetzt können wir diese Lücke endlich mit einem ansprechenden Angebot füllen“, sagt Gundula Bleul.

