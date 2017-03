Ein buntes Mosaik der guten Taten Der Gogelmosch-Verein hat eine neue Idee zur 800-Jahr-Feier in Stolpen entwickelt. Jetzt sind die Einwohner gefragt.

In fast neun Monaten beginnt in der Burgstadt das Festjahr zu „800 Jahre Stolpen“. Schon jetzt gibt es viele Ideen und die Vorbereitung läuft. Und dabei kommen viele Stolpener in Bewegung. Die Idee des Gogelmosch-Vereins dürfte jetzt noch einmal zusätzlichen Schwung bringen.

Der Verein ruft alle Stolpener und Freunde der Stadt auf, sich anlässlich des anstehenden Jubiläums 2018 an der Aktion 800 gute Taten zu beteiligen. „Gefragt sind große und kleine Leute, die Lust haben, mit kleinen Aufmerksamkeiten anderen Menschen Freude zu bereiten“, sagt Heike Gestring vom Verein. Gegenseitige Unterstützung sei ein großer Schatz in der schnelllebigen Gesellschaft. Oft seien es die kleinen Dinge und Aufmerksamkeiten, die das Leben etwas leichter und fröhlicher machen würden, sagt sie. Und sie denkt unter anderem auch an den Blumenstrauß für die kranke Nachbarin von der Wiese nebenan, eine schwere Tasche bis zum Auto tragen, Babysitten ohne großen Vertrag, einen Kuchen backen und verschenken, eine Überraschung organisieren. „Sicherlich gibt es da noch ganz viele andere gute Taten, die jeder vollbringt, ohne es mitunter auch zu wissen“, sagt Heike Gestring. Dies zu tun, ist aber nur die eine Seite. Die Idee des Vereins, der generationsübergreifende Angebote für Kinder, Familien bereithält, geht noch weiter.

Aus all diesen guten Taten soll ein Bild mit 800 kleinen Mosaiksteinen entstehen – ein großes buntes Werk. Ein Geburtstagsgeschenk für alle.

Startschuss für die Aktion ist am 1. Juni. Genau ein Jahr später endet sie. Und wie soll das Ganze ablaufen? Jeder der sich mit einer guten Tat an der Aktion beteiligt, hat zwei Möglichkeiten sich bei uns registrieren zu lassen. Die eine Möglichkeit ist ein persönlicher Besuch im Gogelmosch-Haus. Wer dazu keine Zeit hat, kann auch eine E-Mail schicken. In dieser müsste dann der Name, die gute Tat und das Datum, wann sie vollbracht wurde, mitgeteilt werden. Wer persönlich im Gogelmosch-Haus vorbeischaut, kann seinen Mosaikstein selbst aussuchen, beschriften und aufkleben. Der Verein hält einige Termine bereit, an denen die Mosaiksteine selbst hergestellt werden können. Ein Blick auf die Internetseite des Vereins reicht und alle Mitstreiter sind bestens informiert. Darüber hinaus gibt es dort noch weitere Informationen zur Aktion wie auch eine Übersicht zu den aktuellen Angeboten des Hauses.

